“Ekonomik ve sosyal sorunlara kararlı adımlar gerekiyor”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ülkede derinleşen ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekerek, hayat pahalılığı, yolsuzluk, nüfus politikasızlığı ve plansızlığın toplumsal kalkınmanın önünde ciddi engeller oluşturduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ülkede derinleşen ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekerek, hayat pahalılığı, yolsuzluk, nüfus politikasızlığı ve plansızlığın toplumsal kalkınmanın önünde ciddi engeller oluşturduğunu vurguladı.

Erhürman, her bireyin farklı öncelikleri olabileceğini ancak mevcut sorunların bütüncül bir yaklaşımla ele alınmadığı sürece ilerleme sağlanamayacağını belirtti. “Bir araya gelme ve gerekirse bireysel ya da sektörel özverileri göze alarak çözüm üretme sorumluluğumuz var,” diyen Cumhurbaşkanı, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında da iki toplum arasındaki ekonomik eşitsizliğin risk olarak işaret edildiğini hatırlattı.

“Ufak tefek ve parçalı düzeltme çabalarıyla yol almamız mümkün değil” ifadelerini kullanan Erhürman, üzerinde uzlaşılacak bir program çerçevesinde hızlı, sonuç odaklı ve kararlı adımların atılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, tüm bu başlıkların Cumhurbaşkanlığı’nın öncelikli meselesi olduğunu belirterek, sorunların çözümü için toplumsal uzlaşı oluşturulması noktasında “son derece aktif olunacağını” açıkladı.

