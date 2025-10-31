Elektrik borçları için son ödeme tarihi 5 Kasım…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) gecikmiş borcu olan abonelere borçlarını ödeme çağrısı yaptı.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, “Kurum alacaklarının tahsili konusunda, son ödeme tarihi dolmuş (Eylül 2025 dönemi ve öncesi) ve ödenmemiş (675 TL üzeri) borçlar ile birlikte kurumumuz ile yapılan yasal sözleşmeler ve taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektrikleri 5 Kasım Çarşamba günü kesilecektir.” ifadeleri kullanıldı.