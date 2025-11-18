Ercan Havalimanı’nda sahte ön izinlerini polise veren 7 kişi tutuklandı

Polis basın bültenine göre, dün saat 16.30’da ülkeye giriş yapmak isteyen M.Z.K.(E-18), U.(E-22), E.A.(E-23), S.K.(E-25) ve M.U’nın (E-24), daha önceden sahte olarak adlarına düzenlenmiş ön izin başvuru evraklarını görevli memura vererek tedavüle sürdükleri tespit edildi.
Yürütülen ileri soruşturmada, F.A’nın (E-22) bahse konu belgeleri cep telefonu üzerinden konu şahıslara gönderdiği tespit edildi.
Bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan A.A.(E-22) tutuklandı.
