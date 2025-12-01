  • BIST 11071.19
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, CTP Kurultayı’nda Sıla Usar İncirli’nin ilk turda Genel Başkan seçilmesini “takdire şayan başarı” olarak değerlendirerek, "CTP kurultayındaki zarafet sağdaki partilere ders niteliğinde" ifadelerini kullandı.
Erhan Arıklı: CTP kurultayındaki zarafet sağdaki partilere ders niteliğinde

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen Sıla Usar İncirli’yi tebrik etti.

Arıklı paylaşımında, “Tebrikler Sıla Hanım, CTP Kurultayı’nda katılan üyelerin yarıdan fazlasının oyu ile ilk turda Genel Başkan olmanız takdire şayan bir başarıdır” ifadelerine yer verdi.

CTP Kurultayı’nda ortaya çıkan zerafet ve dostane yarışın sağdaki partilere de ders niteliğinde olduğunu belirten Arıklı, başta Sıla Usar İncirli olmak üzere centilmence yarışan Erkut Şahali ve Asım Akansoy’u da tebrik ederek başarılar diledi.

