Erhürman bugün resmen görevine başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 6’ncı Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, bugün Meclis’te ant içerek, resmen görevine başlayacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 6’ncı Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, bugün Meclis’te ant içerek, resmen görevine başlayacak.

Meclis Genel Kurulu, ant içme töreni için saat 09.30’da Ziya Öztürkler başkanlığında olağanüstü toplanacak.

Erhürman daha sonra, Lefkoşa Atatürk Anıtı, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarına çelenk sunacak.

Ardından Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11.30’da devir teslim töreni yapılacak.

Törenin ardından yeni Cumhurbaşkanı Erhürman ile eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 12.30’da halka açık bir resepsiyon düzenleyecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, törenlere katılmak üzere dün akşam KKTC’ye geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tufan Erhürman’a, pazartesi günü mazbatasını, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ takdim etmişti.

