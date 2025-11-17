  • BIST 10651.46
Erhürman: "Çözüm atmosferi yaratmak liderlerin sorumluluğudur"

Erhürman, adada şu anda çözüm için uygun bir iklim bulunmadığını belirterek liderlere “güven inşa etme” sorumluluğu düştüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Perşembe günü Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis ile ilk kez bir araya geleceklerini açıkladı.

Görüşmenin yaklaşık bir saat sürmesinin öngörüldüğünü belirten Erhürman, 2017’den bu yana geçen sekiz yılda çözüm umutlarının artmadığını vurguladı.

Erhürman, yeni sürece dair beklentilerin doğru yönetilmesi gerektiğini ifade ederek, “Ne yazık ki adada şu anda bir çözüm atmosferi bulunduğunu söylemek fazla iyimserlik olur. Bu atmosferi yaratmak liderler olarak halklarımıza karşı yükümlülüğümüzdür” dedi.

Çözüm iradesi, samimiyet, karşılıklı güven ve medya üzerinden suçlama oyunlarına girilmemesinin sürecin ilerlemesi için hayati olduğunu söyleyen Erhürman, süreç hakkında yapılacak açıklamalarda azami özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Kendisinin de bu sorumlulukla hareket edeceğini kaydetti.

Perşembe günkü görüşmenin tanışma niteliğinde olacağını belirten Erhürman, “Gündemde pek çok konu var ancak bir saatlik görüşmede netleşme beklemek ya da böyle bir beklenti yaratmak doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

Erhürman, ilk buluşmanın karşılıklı güveni artıran bir atmosferde geçmesini ve kısa aralıklarla devam edecek görüşme sürecinin başlangıcı olmasını dilediğini söyledi.

