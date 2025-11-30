Erhürman, CTP Kurultayı’nı selamladı: CTP’lilere ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Olağanüstü Kurultayı dolayısıyla bir mesaj paylaşarak kurultayın tüm parti örgütü ve ülke için hayırlı olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Erhürman’ın paylaşımının tamamı şu şekilde:
“Cumhuriyetçi Türk Partisi Olağanüstü Kurultayı’nı ve tüm CTP‘lileri saygıyla, sevgiyle selamlarım.
Kurultay’ın başarılı geçmesini ve sonuçlarının CTP‘ye, CTP‘lilere ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim”
