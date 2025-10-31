Erhürman-Diagne ile görüştü

Diagne: Her 2 liderle yapıcı şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yeni atanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’nin görüşmesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erhürman ve BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Diagne açıklama yaptı.

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Diagne, açıklamasında basın mensuplarına kendini tanıtarak, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile ilk görüşmesini yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diagne, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 27 Ekim tarihinde Erhürman’a gönderdiği mektubu anımsatarak, kendisinin de Erhürman’ı görevine başlaması dolayısıyla kutladığını ve başarı dileklerini ilettiğini belirtti.

Genel Sekreter’in, Kıbrıs’ta barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm yolunda tüm adanın refah ve güvenliğine yönelik çalışma kararlılığını vurgulayan Diagne, “Genel Sekreter’in ve BM Barış Gücü’nün temsilcisi olarak, bu hedefe ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı Sayın Cumhurbaşkanı’na ilettim.” dedi.

Görüşmenin bir nezaket ziyareti niteliğinde olduğunu dile getiren Diagne, Erhürman’ın görüşlerini dinlediğini ifade etti.

Birkaç gün önce Rum Lider Nikos Hristodulidis’le bir araya geldiğini de hatırlatan Diagne, her iki liderle "yapıcı bir şekilde çalışmayı dört gözle beklediğini" belirtti.