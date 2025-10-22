  • BIST 10616.77
  • Altın 5494.4
  • Dolar 41.961
  • Euro 48.7025
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

Erhürman: Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesini bütün dünyaya yeniden anlatacağız!

» »
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, seçim sürecinde yaşadığı bir anıyı anlattığı paylaşımda, babasının ve o neslin mücahitlik mücadelesine gösterilen hassasiyeti gördüğünü belirterek, mücahitlere vefa borcunu yerine getirmek ve Kıbrıs Türk halkının varoluş müca
Erhürman: Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesini bütün dünyaya yeniden anlatacağız!

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, seçim sürecinde yaşadığı bir anıyı anlattığı paylaşımda, babasının ve o neslin mücahitlik mücadelesine gösterilen hassasiyeti gördüğünü belirterek, mücahitlere vefa borcunu yerine getirmek ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini doğru şekilde anlatmak için çalışacaklarını vurguladı.

İşte açıklama;

Seçim sürecinde unutamayacağım anılardan biri de Türkiye'den gelen ve benimle ilk kez görüşen (sanırım benimle ilgili bazı ön yargılara sahip) bir gazeteci arkadaşımızla yaptığım söyleşiydi.

Söyleşinin bir noktasında sorulan soru üzerine, şu anda hasta yatağında olan babacığımın çok küçük yaşta başlayıp çok uzun süre mücahitlik yaptığını söylediğimde bunu çok önemsediğini ve hemen özel olarak not aldığını fark ettim.

O kadar önemsemişti ki, bir ek yapmak zorunda kaldım. Yaptığım ek aşağı yukarı şöyleydi: "Lütfen yanlış anlama olmasın. Bu benim babama özel bir durum değil. O nesildeki herkesin durumu aynıdır. Daha 18'e gelmeden silah tuttular, hepsi yıllarca mücahitlik yaptılar"...

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği varoluş mücadelesini ve bu halkın bu adada hep var olduğunu, bundan sonra da hep var olacağını, doğru yöntemlerle bütün dünyaya yeniden anlatacağız bu dönemde.

Ama seçim döneminde söylediğim gibi, benim için daha önemlisi şu: Tam da o neslin sorduğu, "Biz bu topraklarda bu mücadeleyi çocuklarımız, torunlarımız bunları yaşasın diye mi verdik?" sorusu var ya hani!

İşte o soru sorulmaz olsun, çocuklarımıza, torunlarımıza insan onuruna yaraşır bir hayat sürecekleri bir ülke bırakabilelim diye gece gündüz demeden çalışacağız hep birlikte...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Cevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor22 Ekim 2025 Çarşamba 09:44
  • Asım Akansoy: Genel başkanlığa aday olmam için büyük bir baskı var22 Ekim 2025 Çarşamba 09:38
  • UBP’de yeni plan – YDP dışarı, DP ile 2026’ya kadar devam22 Ekim 2025 Çarşamba 09:30
  • Kulis Haber: Yeni teknokrat hükümet formülü gündemde22 Ekim 2025 Çarşamba 09:18
  • Kuzey Sahil ve Beşparmak bölgesinde yer yer sağanak bekleniyor22 Ekim 2025 Çarşamba 09:15
  • Şenkul, ikinci ve son kez Girne Belediye başkanlığına aday olacağını açıkladı22 Ekim 2025 Çarşamba 09:14
  • Haspolat bölgesinde elektrik kesintisi22 Ekim 2025 Çarşamba 09:12
  • İşler iyice karıştı! UBP'de 6 vekil disipline verilecek iddiası!21 Ekim 2025 Salı 17:30
  • Akıncı: Bahçeli artık parmağının arkasına saklanmıyor21 Ekim 2025 Salı 17:27
  • CTP'den Bahçeli'ye tepki21 Ekim 2025 Salı 17:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti