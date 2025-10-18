Erhürman, seçim öncesi son etkinliği için bugün Dereboyu'nda: Yeni döneme yürüyoruz, gel!

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın seçim öncesi son etkinliği bugün saat 15.00’te Lefkoşa Dereboyu’nda, eski Citroen Işıkları önünde gerçekleştirilecek. Erhürman, “Yeni döneme yürüyoruz, gel!” çağrısıyla halka katılım çağrısında bulundu.

Erhürman'ın konuyla ilgili yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:

"Uzun bir yolu, şu partiden, bu partiden, partili, partisiz demeden, gönül kardeşliği ile, çocuklarımız ve bu güzel ülke için hep birlikte yürüdük.

Bölmeye çalıştılar, biz birleştik. Parçalamaya çalıştılar, biz bütünleştik.

Her türlü yalana, dolana, manipülasyona rağmen, sabırla, sebatla, kararlılıkla ve en çok da sevgiyle yürüdük...

Bugün Lefkoşa'da seçimden önce son kez hep birlikte yürüyoruz.

Hepimiz biliyoruz... Yalana, dolana, manipülasyona başvuranlar da biliyor. Dahası, biz onların bildiği ama söylemediği gerçeği de biliyoruz ki yarın hep birlikte kazanıyoruz.

Ve... Pazardan sonra bu ülkeyi yine hiçbir ayrım gözetmeksizin hep birlikte yönetmeye hazırlanıyoruz.

Kuşanın umutlarınızı, kucaklayın çocuklarınızı...

Yüreklerimizde büyüttüğümüz sevgiyle, yüzlerimizdeki hakiki ve samimi gülücüklerle, gelin bugün bu son düzlüğü bunca emek vererek hak ettiğimiz coşkuyla, Pazar akşamında emin, hep birlikte yürüyelim"