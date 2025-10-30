  • BIST 10837.3
Erhürman: “Süreci Doğru Yöneteceğiz, Hataları Düzelteceğiz”

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaptığı değerlendirmede, seçim süreci sonrasında kamuoyunun yeniden Kıbrıs sorunu ekseninde konuşmaya başlamasından memnuniyet duyduğunu belirtti.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaptığı değerlendirmede, seçim süreci sonrasında kamuoyunun yeniden Kıbrıs sorunu ekseninde konuşmaya başlamasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Erhürman, özellikle Türkiye, Güney Kıbrıs ve uluslararası kamuoyunda Kıbrıs konusunun yeniden gündeme taşınmasının önemli olduğunu ifade ederek, “Elbette çok fazla hata, yanlış, önyargı, hatta yalan da var yapılan yayınlarda. Ama hiç önemli değil. Süreci hep birlikte doğru yöneteceğiz ve hataları, yanlışları düzeltecek, önyargıları kıracağız” dedi.

Medya üzerinden polemik yaratma anlayışından uzak duracağını vurgulayan Erhürman, “Her söylenene yanıt vermek benim tarzım değil. Önce çok çalışarak bir noktaya varmak, sonra konuşmak tercihimdir” ifadelerini kullandı.

Erhürman, seçim sürecinde ortaya koyduğu ilkelerin değişmediğini belirterek, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediğini ve “suçlama oyunları”na girmeyeceğini söyledi. “Seçim sürecinde ne dediysek o. Soğukkanlılık, sabır, sebat ve kararlılık” diyen Erhürman, halka güveninin tam olduğunu dile getirdi.

CTP lideri, “Bu halkın yetişmiş insan potansiyeliyle başa çıkamayacağı hiçbir sorun yok. Ülkemize ve çocuklarımıza sevgimiz hep yüreğimizde, hep birlikte çok çalışacağız” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

