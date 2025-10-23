Erhürman: Türkiye’nin garantörlüğü Kıbrıslı Türkler için hayati önemdedir

  • BIST 10653.93
Erhürman ilk demecini verdi: Türkiye’nin garantörlüğü Kıbrıslı Türkler için hayati önemdedir
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, seçilmesinin ardından ilk demecini Türkiye Gazetesi’ne verdi.

Erhürman’ın gazeteye verdiği demeçler ise şöyle:

“Bizim Türkiye ile bağımız hayati önemdedir ve Türkiye bu adanın tartışmasız garantör gücüdür. Türkiye ile olan bağımız herhangi iki devletin birbirleriyle ilişkileriyle kıyaslanamayacak düzeyde özel ve hayati öneme sahiptir. Kardeş ülkeyiz. Kıbrıs Türk halkı ve Türk halkı kardeş halklardır. Türkiye’nin garantörlüğü Kıbrıslı Türkler tarafından hayati öneme sahiptir.”

“ANKARA İLE İSTİŞARE”

“Bizim yönetimimizin de daha önce KKTC’de cumhurbaşkanlığı yapmış liderler gibi gerek müzakere süreçlerini, gerekse Kıbrıs sorunu ve dış politikayla ilgili diğer kritik meseleleri Ankara ile istişare ve uyum içinde yürüteceğinden kimsenin şüphesi olmamalı. Aynı gelenek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Benim görevim, devletlerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkileri çok daha üst seviyeye taşımaktır.”

“KKTC Cumhurbaşkanlarının ilk resmî ziyaretinin Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılması devlet geleneğimizdir. Cuma günü yemin törenimiz var. Onun hemen ardından Türkiye’ye ziyaret programının düzenlenmesi için gerekli girişimler başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanı tebriklerini ve hayırlı olsun dileklerini ilettiler.Ben de kendilerine teşekkürlerimi ilettim. Güzel bir görüşme oldu.”

“DOĞRU VE SAĞLIKLI İLETİŞİM”

“Bu noktada şunu net bir biçimde ifade etmeliyim ki 19 Ekim seçim dönemi boyunca ve de seçimden sonra da Türkiye medyasında uzun bir aradan sonra ilk kez Kıbrıs ve Kıbrıs Türk halkı konusunda bu kadar çok yayın yapıldı. Seçimden sonra yapılan yayınların yararlı olduğunu düşünüyor ve Türkiye medyasının Kıbrıs’ı ve Kıbrıs Türk halkını çok daha yakından tanıyıp bilmesini önemsiyorum. Türkiye’de bazı ön yargılar oluşturulduğunun farkındayım ama yemin töreninden sonra kuracağımız doğru ve sağlıklı iletişimle bu ön yargıların da çok kısa sürede dağılacağından eminim.”

“HERKESE EŞİT MESAFE”

Cumhurbaşkanı Erhürman ile Lefkoşa’da yaptığımız ilk görüşmede Türkiye’de oluşturulan negatif algıdan şikayet etmiş ve bir mücahit çocuğu olduğunu özellikle vurgulamıştı. Erhürman’ın bu görüşmemizde özellikle altını çizdiği bir konu da, “Ben artık herhangi bir partinin değil KKTC’nin başkanıyım. Herkese eşit mesafede kalarak kanuni çerçevede halkımıza hizmet vereceğim” oldu.

Türkiye Gazetesi ilgili haberde “Bu arada şunu da hatırlatalım; Erhürman’ın seçim zaferini kutladığı mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmesi ve kalabalığa alkışlatması da önemli bir jest olarak nitelendirildi. Erhürman aynı konuşmada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Fidan’a da teşekkür etti. Bu jestler hem Türkiye hem KKTC kamuoyunda takdirle karşılandı” yorumlarına yer verdi.

