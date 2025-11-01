Erhürman’a bir tebrik de TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’den

Gerçekleştirilen seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’a tebrik mektupları gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a son olarak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’den de tebrik mektubu geldi. Ömüraliyev yolladığı tebrik mektubunda, “Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri olarak, 19 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı olarak seçilmeniz münasebetiyle Zat-ı Alinizi tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

Ömüraliyev’den tebrik

Ömüraliyev gönderdiği mektupta, KKTC’nin 2022 yılında düzenlenen Semerkant Zirvesi’nde TDT Gözlemci Üyesi unvanını kazandığını anımsattı ve “KKTC’nin Türk işbirliği ekosistemine daha kalıcı bir biçimde eklemlendiği bir süreçte devraldığınız Cumhurbaşkanlığı görevinizin, var olan işbirliğini daha ileri noktalara getireceğine olan inancım tamdır” diye konuştu.

Ömüraliyev, “Kıbrıs Türk halkının teveccühü ile üstlendiğiniz kutsal görevinizde Zat-ı Alinize üstün başarılar dilerim. Görevinizin Türk Dünyasında TDT çatısı altında yükselen kardeşlik ruhuna somut katkılar sağlayacağına olan inancımı teyit etmekten memnuniyet duyarım” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman da teşekkür mektubu gönderdi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’in gönderdiği tebrik mektubuna yanıt verdi ve “Öncelikle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş olmam nedeniyle göndermiş olduğunuz nazik tebrik mesajı için en samimi teşekkürlerimi sunarım” dedi. “Ülkemizin 2022 yılı itibarıyla Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üye olarak kabul edilmesiyle birlikte, kardeş Türk devletlerle olan ikili ve çok taraflı işbirliğimiz daha da gelişmeye ve derinleşmeye başlamıştır. Şahsımın Cumhurbaşkanlığı döneminde de TDT ve Türk İşbirliği Teşkilatları ile bağlarımızın daha da güçlendirilmesine ve en üst seviyeye çıkarılmasına katkı koymak için gereken tüm çabayı göstereceğim. Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda hak ettiği yeri alması ve maruz kaldığı haksız ve ciddi bir insan hakları ihlali teşkil eden izolasyonun sona erdirilmesi yönünde TDT’nin verdiği destek ve gösterdiği dayanışma her türlü takdirin ötesindedir” diyen Erhürman, nazik tebrik mesajı ve iyi dilekleri için Genel Sekreter’e teşekkür etti.