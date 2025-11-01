  • BIST 10971.52
  • Altın 5412.269
  • Dolar 42.0266
  • Euro 48.4629
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

Erhürman’a bir tebrik de TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’den

» »
Gerçekleştirilen seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’a tebrik mektupları gelmeye devam ediyor.
Erhürman’a bir tebrik de TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’den

Gerçekleştirilen seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’a tebrik mektupları gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a son olarak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’den de tebrik mektubu geldi. Ömüraliyev yolladığı tebrik mektubunda, “Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri olarak, 19 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı olarak seçilmeniz münasebetiyle Zat-ı Alinizi tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

 

Ömüraliyev’den tebrik

Ömüraliyev gönderdiği mektupta, KKTC’nin 2022 yılında düzenlenen Semerkant Zirvesi’nde TDT Gözlemci Üyesi unvanını kazandığını anımsattı ve “KKTC’nin Türk işbirliği ekosistemine daha kalıcı bir biçimde eklemlendiği bir süreçte devraldığınız Cumhurbaşkanlığı görevinizin, var olan işbirliğini daha ileri noktalara getireceğine olan inancım tamdır” diye konuştu.

Ömüraliyev, “Kıbrıs Türk halkının teveccühü ile üstlendiğiniz kutsal görevinizde Zat-ı Alinize üstün başarılar dilerim. Görevinizin Türk Dünyasında TDT çatısı altında yükselen kardeşlik ruhuna somut katkılar sağlayacağına olan inancımı teyit etmekten memnuniyet duyarım” ifadelerini kullandı.

 

Cumhurbaşkanı Erhürman da teşekkür mektubu gönderdi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’in gönderdiği tebrik mektubuna yanıt verdi ve “Öncelikle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş olmam nedeniyle göndermiş olduğunuz nazik tebrik mesajı için en samimi teşekkürlerimi sunarım” dedi. “Ülkemizin 2022 yılı itibarıyla Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üye olarak kabul edilmesiyle birlikte, kardeş Türk devletlerle olan ikili ve çok taraflı işbirliğimiz daha da gelişmeye ve derinleşmeye başlamıştır. Şahsımın Cumhurbaşkanlığı döneminde de TDT ve Türk İşbirliği Teşkilatları ile bağlarımızın daha da güçlendirilmesine ve en üst seviyeye çıkarılmasına katkı koymak için gereken tüm çabayı göstereceğim. Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda hak ettiği yeri alması ve maruz kaldığı haksız ve ciddi bir insan hakları ihlali teşkil eden izolasyonun sona erdirilmesi yönünde TDT’nin verdiği destek ve gösterdiği dayanışma her türlü takdirin ötesindedir” diyen Erhürman, nazik tebrik mesajı ve iyi dilekleri için Genel Sekreter’e teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 10. Merit Briç Festivali, 18 Ülkeden 220 Sporcuyu Ağırladı!31 Ekim 2025 Cuma 16:08
  • Erhürman-Diagne ile görüştü31 Ekim 2025 Cuma 13:41
  • Cenk Tosunoğlu’na Güney Kıbrıs’ta 3 gün tutukluluk31 Ekim 2025 Cuma 13:15
  • Erhürman: “Süreci Doğru Yöneteceğiz, Hataları Düzelteceğiz”30 Ekim 2025 Perşembe 19:28
  • Tosunoğlu'na Güney Kıbrıs'ta göz altı30 Ekim 2025 Perşembe 19:26
  • KOOP SÜT’de 280 milyon TL açık30 Ekim 2025 Perşembe 16:31
  • Hayvancılar: Cebimizdeki son parayı da aldılar, meydanlara çıkmaktan başka çaremiz kalmadı30 Ekim 2025 Perşembe 16:29
  • Çeler, Tel-Sen'i ziyaret etti: Fiber altyapı protokolü Anayasa’ya ve rekabet yasasına aykırı30 Ekim 2025 Perşembe 15:43
  • Ustalık ve kalfalık sınav tarihlerinde düzenleme yapıldı30 Ekim 2025 Perşembe 15:31
  • MSB açıkladı; işte 20 adet Eurofighter Typhoon'un Türkiye'ye maliyeti!30 Ekim 2025 Perşembe 13:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti