SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

Erhürman’ın AP kayıplar anıtı kararına tepkisi Rum basınında

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıslı Rum kayıplar için anıt dikilmesi kararına ilişkin açıklamaları Rum basınında geniş yer buldu.
Erhürman’ın AP kayıplar anıtı kararına tepkisi Rum basınında

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Kıbrıslı Rum kayıplar için anıt dikilmesi kararı ve Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamaları Rum basınında geniş yer buldu.

Gazeteler, konuya ilişkin haberlerini ve Erhürman’ın açıklamalarını şu başlıklarla yansıttılar:

Politis gazetesi: “Kayıplar Anıtı Konusunda Erhürman’dan Tepki – AP’ın Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Faaliyetlerini Bilmediğini İddia Etti”.

Fileleftheros: “Erhürman’dan Niyetleri Ortaya Koyan Açıklamalar – Yeni Kıbrıslı Türk Liderin İlk Açıklamaları Beklentileri Düşürdü”.

Haravgi: “AP’ın Kayıplar Anıtı Konusunda İşgal Bölgelerinde Tepkiler”.

Alithia: “Erhürman’dan AP Kayıplar Anıtına Sert Tepki”.

