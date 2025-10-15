Erkut Yılmabaşar yazdı.. Seçim Notları 3

Seçim Notcukları – 3
Seçimin son üç gününe girmiş bulunuyoruz. Artık bazı tespitleri daha net ve gözle görülür şekilde yazmak mümkün:
1-İskele ve Güzelyurt dâhil olmak üzere 6 ilçe merkezinde Tufan Erhürman yarışı önde götürüyor.
2- Lefkoşa ve Girne’de Erhürman’ın seçimi açık farkla kazanacağı konuşuluyor.
3- Birçok köyde Ersin Tatar önde görünse de, bunun seçimi kazanmaya yetip yetmeyeceği konusunda ekibinde ciddi endişeler var.
4- Kalan kısa sürede adayların televizyon performansları, seçmeni etkileyecek ve kararını değiştirecek ölçüde önem taşıyor. Bu nedenle iki güçlü adayın karşı karşıya gelip fikirsel düzeyde tartışması kritik görünüyor.
5- Tufan Erhürman, Türkiye’den ünlü sanatçı desteği olmadan Mağusa’nın tarihi Namık Kemal Meydanı’nı doldurmayı başardı.
6- Başkan Süleyman Uluçay’ın herkesi kucaklayan tavrı, Mağusa’da rüzgarın Erhürman’dan yana esmesinin en büyük nedenlerinden biri.
7- Kıbrıs Türk halkının nabzını tutan araştırmalara göre, bu seçimde Kıbrıs sorunu önceki yıllara kıyasla belirleyici bir faktör değil.
8-Seçmenlerin öncelikleri arasında ekonomik istikrar, kamu yönetiminde şeffaflık, gençlerin geleceği ve hayat pahalılığıyla mücadele öne çıkıyor.
Fotoğraf: Tufan Erhürman Halk Buluşması - 14.10.2025 Namık Kemal Meydanı Gazimağusa
