Erkut Yılmabaşar yazdı... "Eski alışkanlıklarla bundan sonra olmaz"

Cumhurbaşkanlığı seçimi sona erdi.

Sandıklardan Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Tufan Erhürman, oyların %63’ünü alarak yeni Cumhurbaşkanı oldu.

Özellikle Lefkoşa’da bazı sandıklarda Erhürman’ın %90’lara varan bir destekle öne çıkması, seçmenin bu seçimde blok oy davranışına yöneldiğini açıkça gösteriyor.

**

Seçim bitti ama siyasette sular durulmadı.

Tam tersine, ülkenin siyaset sahnesinde adeta bir deprem yaşanıyor.

Hükümet ortakları arasında erken seçim tartışmaları başladı. UBP’de milletvekilleri kurultay çağrıları yapıyor. CTP’de ise Erhürman’dan boşalan Genel Başkanlık koltuğu için yeni bir yarış hazırlığı var. Henüz seçimlerin üzerinden 72 saat bile geçmeden, siyaset arenasında baş döndüren bir hareketlilik başladı.

Bu tablo aslında bir gerçeği yeniden hatırlatıyor:

Değişim ve yenilenme artık kaçınılmaz bir süreç.

Toplum, yeni bir siyaset dili, yeni bir anlayış ve yeni yüzler görmek istiyor.

**

Cumhurbaşkanlığı seçiminde halk, yönünü açık biçimde gösterdi.

Şimdi sıra, bu mesajı doğru okuyabilen ve kendini yenileyebilen siyasal partilerde. Çünkü bundan sonraki dönemde halktan yetkiyi alacak olanlar, değişime ayak uyduran yapılar olacak.

Önümüzdeki günlerde siyasette çok şey konuşulacak, çok şey değişecek.

Ama bir gerçek şimdiden ortada:

Bu ülkede artık hiçbir şey, eski siyaset alışkanlıklarıyla yürümeyecek.