Fatma Ünal'dan talimat... İzlem ve Resmiye'ye "olumsuz yorumlar yapın"

UBP içindeki erken kurultay tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal Juju, erken kurultay çağrısı yapan milletvekillerine karşı yoğun bir kampanya yürütüyor.

İddiaya göre, Ünal Juju son günlerde partiye ait çok sayıda mesajlaşma grubunda aktif olarak rol alıyor ve partililere erken kurultay talebine tepki göstermeleri yönünde çağrılar yapıyor.

Seçim sonrası erken kurultay isteyen isimler arasında yer alan Resmiye Eroğlu Canaltay ve İzlem Gürçağ Altuğra’nın sosyal medya paylaşımlarının hedefe konulduğu, bu paylaşımların altına olumsuz yorumlar yapılması için talimatlar verildiği ileri sürülüyor.

Parti içi kaynaklar, Ünal Juju’nun bu yöndeki çağrılarına yanıt vermeyen bazı üyeleri ise mesaj gruplarından çıkardığını da öne sürdü.

Söz konusu iddialar, seçim yenilgisinin ardından zaten gerilimli bir süreç yaşayan UBP’de parti içi kutuplaşmanın derinleştiği yorumlarına yol açtı.