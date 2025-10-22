  • BIST 10622.27
  • Altın 5479.345
  • Dolar 41.9673
  • Euro 48.7302
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

Fatma Ünal'dan talimat... İzlem ve Resmiye'ye "olumsuz yorumlar yapın"

» »
UBP’de Gerilim Tırmanıyor: Kadın Kolları Başkanı’ndan “Erken Kurultay” Tepkisi
Fatma Ünal'dan talimat... İzlem ve Resmiye'ye "olumsuz yorumlar yapın"

UBP içindeki erken kurultay tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal Juju, erken kurultay çağrısı yapan milletvekillerine karşı yoğun bir kampanya yürütüyor.

İddiaya göre, Ünal Juju son günlerde partiye ait çok sayıda mesajlaşma grubunda aktif olarak rol alıyor ve partililere erken kurultay talebine tepki göstermeleri yönünde çağrılar yapıyor.

Seçim sonrası erken kurultay isteyen isimler arasında yer alan Resmiye Eroğlu Canaltay ve İzlem Gürçağ Altuğra’nın sosyal medya paylaşımlarının hedefe konulduğu, bu paylaşımların altına olumsuz yorumlar yapılması için talimatlar verildiği ileri sürülüyor.

Parti içi kaynaklar, Ünal Juju’nun bu yöndeki çağrılarına yanıt vermeyen bazı üyeleri ise mesaj gruplarından çıkardığını da öne sürdü.

Söz konusu iddialar, seçim yenilgisinin ardından zaten gerilimli bir süreç yaşayan UBP’de parti içi kutuplaşmanın derinleştiği yorumlarına yol açtı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Lefkoşa’da Işıklarda Kaza: Bir Kişi Yaralandı22 Ekim 2025 Çarşamba 14:44
  • Kumyalı’da Sarhoşluk ve Rahatsızlık Olayı22 Ekim 2025 Çarşamba 14:42
  • Girne’de Bir Bar Kapatma Saatine Uymadı22 Ekim 2025 Çarşamba 14:42
  • Sahtekarlıkla Para Temini22 Ekim 2025 Çarşamba 14:39
  • 3. Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması tamamlandı22 Ekim 2025 Çarşamba 14:13
  • Cumhurbaşkanlığı’nda devir teslim töreni cuma günü22 Ekim 2025 Çarşamba 14:11
  • Erhürman: Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesini bütün dünyaya yeniden anlatacağız!22 Ekim 2025 Çarşamba 12:16
  • Arıklı, “İçeride bağımsız, dış politikada ve savunmada Türkiye’ye bağlı bir yapı düşünülebilir."22 Ekim 2025 Çarşamba 12:10
  • Denktaş, “Bu seçimlerle Kıbrıs Türk halkı ‘biz burada varız, var olmaya devam edeceğiz’ mesajını vermiştir”22 Ekim 2025 Çarşamba 11:53
  • BM’nin yeni Kıbrıs temsilcisi Khassim Diagne resmen görevine başladı22 Ekim 2025 Çarşamba 11:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti