SON DAKİKA

Gazimağusa'da İki Araç Çarpıştı: Bir Kişi Yaralandı

Gazimağusa’da İki Araç Çarpıştı: Bir Kişi Yaralandı
Gazimağusa’da İki Araç Çarpıştı: Bir Kişi Yaralandı

Gazimağusa’da 21 Ekim 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Vali Bashiry (52) yönetimindeki UM 758 plakalı araç, güney istikametine doğru seyrettiği sırada Sabancı Yurtları yakınlarında dikkatsizlik sonucu yolun solunu korumayıp karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Alper Doğu’nun (46) kullandığı YR 046 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan Alper Doğu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak göğüs kafesinde kırık teşhisiyle tedavi altına alındı. Doğu’nun Kalp Damar Cerrahisi Servisi’nde müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Polis soruşturması devam ediyor.

