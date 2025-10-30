Gençlik Federasyonu: “Yolların uluslararası güvenlik standartlarına yükseltilmesi için planlama yapılmalı”

Kıbrıs Türk Gençlik Meclisi Gazimağusa Temsilcisi Sedat İzcan, ülkede neredeyse her hafta yaşanan trafik kazalarının artık görmezden gelinemeyecek bir noktaya ulaştığını belirtti.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, son olarak 25 Ekim’de halk arasında “İskele – Ercan Anayolu” olarak bilinen D.200 hattında meydana gelen ölümcül kazaya değinerek, D.200 karayolunun yapımının savaş öncesi döneme dayandığını ve aradan geçen onlarca yıla rağmen kapsamlı bakım veya yenileme görmediğini kaydetti.

Avrupa Yol Güvenliği Girişimi (ERSC) tarafından 2024 yılında yayımlanan Avrupa Birliği standartlarına göre, yoğun kullanılan ana arterlerde çift şeritli bölünmüş yollar, yeterli aydınlatma, banket ve güvenlik bariyerlerinin, asgari koşullar olarak kabul edildiğini belirten İzcan, D.200’ün bu temel standartların hiçbirine sahip olmadığını vurguladı.

İskele bölgesinin ülke turizmi açısından yoğun bölgelerinden biri, söz konusu anayolun başkent Lefkoşa ile kullanımdaki tek havalimanı olan Ercan Havalimanı arasındaki ana bağlantı hattı olduğunu kaydeden İzcan, “Böylesi stratejik bir güzergâhın bu denli ihmale uğraması yalnızca bir ulaşım sorunu değil, aynı zamanda bir kamu güvenliği ve kalkınma sorunudur.” ifadesini kullandı.

Gençlik Federasyonu olarak, toplumun her kesimiyle birlikte çözüm üretme sürecine katkı koymaya hazır olduklarını belirten İzcan, ortak akıl temelinde iş birliğine her zaman açık olduklarını kaydetti.