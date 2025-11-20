Girne’de eğlence mekanlarına denetim

  • BIST 10947.36
Girne’de eğlence mekanlarına yapılan denetimlerde, izinsiz müzik yayını yapan bir bar ve kapanma saatine uymayan toplam 5 iş yeri tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, Girne’de faaliyet gösteren eğlence mekanlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimler sırasında 1 barda yetkili makamdan alınmış müzik yayın izni olmadığı halde ses yükseltici alet kullanılarak müzik yayını yapıldığı belirlendi.

Ayrıca, 3 bar ile 2 marketin mekan kapatma saatine uymayarak faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.

