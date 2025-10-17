  • BIST 10061.73
Gönyeli ve Lapta’da kaza: 3 yaralı

Gönyeli ve Lapta’da dün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Gönyeli ve Lapta’da kaza: 3 yaralı

Gönyeli’de saat 15.30 sıralarında Hatice Tahsin Erören Sokak’ta 14 yaşındaki Celal Deniz Binici’nin kullandığı elektrikli scooter, dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Batı istikametine doğru ilerleyen Binici, Öğretmenler Sitesi 3’üncü Sokağa dönüş yaparken direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaldırım taşlarına çarptı ve yol içerisine düştü. Yaralanan genç sürücü Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan muayenede sol dirseğinde kırık ve beyin kanaması tespit edilen Binici, Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aynı gün saat 23.50 sıralarında ise Lapta’da Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Barış Özüş’ün (22) yönetimindeki ZM 882 plakalı araç, market otoparkından anayola çıkarken öncelik hakkı tanımadan yola girdi. Bu sırada doğu istikametine doğru seyreden ve 127 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Ahmet Gürcan Dem’in (27) kullandığı MJ 001 plakalı araç, Özüş’ün aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ZM 882 plakalı araç, karşı yönden gelen Özer Bilaloğlu’nun (44) kullandığı VM 061 plakalı araca da çarptı. Kazalı olarak duran araca ise daha sonra MJ 001 plakalı araç ikinci kez çarptı.

Kazada yaralanan iki sürücü, Barış Özüş ve Ahmet Gürcan Dem, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Her iki sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

