Gönyeli'de kaza

K.Ü., alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.
Gönyeli'de kaza

30 Kasım 2025 tarihinde, saat 00:50 sıralarında Gönyeli, Rahat Sokak üzerinde bir trafik kazası meydana geldi.

K. Ü. (E-49), 221 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki salon araçla güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

K.Ü., alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

