Güney Kıbrıs’ta hane harcamalarının yüzde 18’i konut ve enerjiye gidiyor

Eurostat verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta 2024 yılı tüketici harcamalarının yaklaşık yüzde 18’i ev, su, elektrik ve yakıt giderlerine ayrıldı. Gıda ve alkolsüz içecekler için harcamalar yüzde 12,5, ulaşım harcamaları ise yüzde 12,9 olarak kaydedildi.

Fileletheros gazetesi, AB İstatistik Kurumu Eurostat tarafınan yayımlanan AB ülkelerindeki 2024 yılı tüketici harcamalarına ilişkin verilere göre, Güney Kıbrıs'ta gıda ve alkolsüz içecekler için ise harcamaların yüzde 12,5’e tekabül ettiğini belirtti. Haberde ulaşım harcamalarının da yüzde 12,9 olarak belirlendiğini aktardı.