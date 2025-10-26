Gürkut: Ercan ile İskele arasındaki yol, Değirmenlik-Girne dağ yolu gibi ölüm yoluna dönüştü

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Özgül Gürkut Mutluyakalı, Ercan-Yonca kavşağı ile İskele arasındaki yolun güvenliğinin artırılması için dört şeritli hale getirilmesi gerektiğini vurgulad

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Özgül Gürkut Mutluyakalı, Ercan-Yonca kavşağı ile İskele arasındaki yolun, Değirmenlik-Girne dağ yolu gibi “ölüm yoluna” dönüştüğünü belirtti. Mutluyakalı, bu güzergâhlarda güvenliği artırmak için yolların iki gidiş, iki geliş olmak üzere dört şeride çıkarılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Başkan yardımcısı, ağır vasıta sürücülerinin, özellikle başka ülkelerden gelenlerin, sıkı bir denetim sürecinden geçmesi gerektiğini ifade etti. Mutluyakalı, bugün Gönendere civarında meydana gelen çarpışmada bir kişinin daha hayatını kaybettiğini belirterek, kayıp sayısının 37’ye yükseldiğini söyledi.

Yol altyapısının maliyetli olduğuna işaret eden Mutluyakalı, “İnsan yaşamı parayla ölçülemez. Devletler insanların sağlıklı ve güvenli yaşaması için yapılar oluşturmaz mı?” dedi.

Mutluyakalı, bu iki güzergâhta yol güvenliğinin artırılmasının hükümetin hemen atması gereken bir adım olduğunu vurguladı. “Giden canların, çektiğimiz acıların telafisi yok” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.