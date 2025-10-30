  • BIST 10871.08
Guterres, Cumhurbaşkanı Erhürman'ı kutladı

BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a bir tebrik mektubu göndererek, seçilmesi nedeniyle kendisini kutladı.
BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a bir tebrik mektubu göndererek, seçilmesi nedeniyle kendisini kutladı. Genel Sekreter Guterres mesajında, Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüme ulaşmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Guterres, “Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların güvenliği ile refahına olan sarsılmaz bağlılığımı bir kez daha teyit etmek isterim” dedi.

İyi niyet misyonu çerçevesinde her zaman bu amaç doğrultusunda göreve hazır olduğunu belirten BM Genel Sekreteri Guterres, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’ta tüm Kıbrıslıların yararına ve bölgedeki barışa katkı sağlayacak, barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönündeki çabalara destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Mesajında, yakın gelecekte geniş katılımlı bir gayriresmi toplantı düzenlenmesi hususundaki taahhütünün devam ettiğini de ifade eden Guterres, Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar’a adaya giderek taraflarla temaslarda bulunması için talimat verdiğini kaydetti.

Guterres, “2025 yılında yakaladığımız ivmenin üzerine inşa edebilmek ve Kıbrıs sorununda karşılıklı kabul edilebilir bir ilerleme yolu belirleyebilmek amacıyla Temsilcimle yapıcı ve sonuç odaklı bir işbirliği içinde olmanızı teşvik ediyorum” ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Özel Temsilcisi ve Misyon Şefi Khassim Diagne ile de yakın bir iş birliği içerisinde olunması yönündeki beklentisini de iletti.

