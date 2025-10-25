Güzelyurt’ta alkollü şahıslar kavga etti, beş kişi tutuklandı

Güzelyurt Atatürk Caddesi’nde perşembe gecesi alkol etkisinde kavga eden beş kişi tutuklandı.

Saat 21.30 sıralarında meydana gelen kavgada nefes örneği vermeyi reddeden M.K. (E-49) ile 51 miligram alkollü içki tesiri altında olan S.K. (E-57) bir taraf, A.K. (E-), 88 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.B. (E-46) ve 49 miligram alkollü içki tesiri altındaki H.B. (E-19) diğer taraf olarak vücutlarının çeşitli yerlerine vurdu, çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, M.K.’nin kavga sırasında aldığı darbe sonucu sağ elmacık kemiği ve kaburga kemiklerinin kırıldığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.