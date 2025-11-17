  • BIST 10651.46
  • Altın 5554.53
  • Dolar 42.3295
  • Euro 49.1467
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKARum Basını: GSI projesi EastMed gibi kağıt üzerinde kalabilir

Hac için ön kayıtlar başladı

» »
2026’da Hacca gitmek isteyenler bugünden itibaren Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği’ne şahsen kayıt yaptırması gerekiyor.
Hac için ön kayıtlar başladı

2026’da Hacca gitmek isteyenler bugünden itibaren Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği’ne şahsen kayıt yaptırması gerekiyor.

Din İşleri Başkanlığı, Haspolat Hala Sultan Cami Yerleşkesi’nde bulunan müşavirliğe yapılacak ön kayıtların 12 Aralık’a kadar devam edeceğini açıkladı.

Açıklamada, kontenjanların sınırlı olması ve herhangi bir sorun yaşanmaması adına kayıt işlemlerinin son güne bırakılmaması tavsiye edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıslı liderler perşembe günü görüşecek!17 Kasım 2025 Pazartesi 12:07
  • 17 Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nden Mağusa'ya İlahiyat Koleji çağrısı17 Kasım 2025 Pazartesi 11:58
  • Meclis toplanacak16 Kasım 2025 Pazar 16:54
  • Erhürman, Cevdet Yılmaz’ı kabul etti16 Kasım 2025 Pazar 12:10
  • “6 Milyon TL” Lefkoşa’da!16 Kasım 2025 Pazar 12:08
  • Tıp-İş: Sağlık şaka kaldırmaz, halkın sağlığı sizin siyasi geleceğinizden daha değerlidir!16 Kasım 2025 Pazar 12:05
  • Denetimler sürüyor...16 Kasım 2025 Pazar 12:03
  • Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Anıtı açıldı15 Kasım 2025 Cumartesi 17:31
  • 2026 bütçesi görüşmeleri 28 Kasım’a kadar Komite’de devam edecek15 Kasım 2025 Cumartesi 17:26
  • Yayaya çarptı!15 Kasım 2025 Cumartesi 17:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti