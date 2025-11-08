Hamitköy’de oto galeriye silahlı saldırı

Hamitköy’de bir oto galeriye kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olay sırasında iki el silah sesi duyuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği noktada çalışma yaptı ancak olayla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespiti için geniş çaplı soruşturma başlattı.