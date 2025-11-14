Harmancı, Erhürman-Erdoğan görüşmesini değerlendirdi: Erhürman’ın istikrarlı duruşu kayda değer

  • BIST 10565.83
Harmancı, Erhürman-Erdoğan görüşmesini değerlendirerek, Erhürman’ın istikrarlı duruşunun ve Erdoğan’ın retoriğini Erhürman’a göre evirmesinin dikkat çekici olduğunu söyledi
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Harmancı, ilk görüşmede olması gereken ciddiyet ve diplomatik dilin başarıyla tesis edildiğini belirterek, “Bir kısmına katılmasam da Sn. Erhürman’ın seçim öncesinde ortaya koyduğu pozisyonu istikrarlı bir şekilde koruması kayda değer; aynı şekilde Sn. Erdoğan’ın retoriğini Erhürman’a göre evirmesi de dikkat çekici” ifadelerini kullandı.

Harmancı, görüşme sonrası menfi ya da müspet yorum yapmak için henüz erken olduğunu kaydederken, orta vadeli endişelerinden birinin, görüşmelerde “Federasyon” kelimesinin kullanımından kaçılmasının yaratabileceği aşınma olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Harmancı, müzakere beklentisinin şu an zayıf olmasına rağmen, acil çözülmesi gereken konuların yapıcı bir şekilde Rum tarafı yetkilisi Sn. Hristodulidis ile ele alınmasının şart olduğunu vurguladı ve sürece katkı koymak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

