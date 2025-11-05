Harmancı, TDP olarak hedefimiz hükümetin etkili bir parçası haline gelmek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) olarak hedeflerinin, “kendisini dışa açan bir perspektifle yeni bir anlayışla hükümetin etkili bir parçası haline gelmek” olduğunu söyledi

Harmancı: Eğer UBP kongreye gitmeyecekse, bu bütçeyi geçiremeyebilirler

Kıbrıs Postası TV’de “Erçin Şahmaran ile Objektif” programına konuk olan Harmancı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında esas değerlendirme yapması gereken yapının hükümet olduğunu belirterek “Değerlendirme çıkarması gereken somut yapı UBP-YDP-DP hükümetidir. Cumhurbaşkanlığı seçimini genel seçim havasında götürmeleri, halkın kendi projelerini onaylamadığını gösterdi. Yüzde 63’lük toplum buna inanmadı” dedi.

Harmancı, ayrıca UBP’nin parti içi konularının ülkeyi etkiler hale geldiğini belirterek bu çalkantılı yapı içerisinde herkesin tedirginlikle mecliste nisap dahi sağlayamayan bir yapının bütçeyi nasıl geçireceğinin ülkeyi tedirgin ettiğini belirterek “Eğer UBP kongreye gitmeyecekse, bu bütçeyi geçiremeyebilirler. Meclis Başkanlığı seçiminde yaşananlar da ortada ve bu durum artık UBP’nin iç meselesi olmaktan çıkıp ülke meselesi haline geliyor” dedi.

“Hükümet deniz anası gibi değdiği her şeyi felç ediyor”

“Hükümet deniz anasına benziyor, çarptığı her şeyi deviriyor, felç ediyor ve omurgası yok” diyen Harmancı, “29 milletvekilim var diyorlar ama o da kalmadı. Meclise rica minnet sokulan milletvekilleri var. Hükümetin topluma daha fazla zarar vermeden önünü açması gerek. Öncelikle UBP kendi iç meselelerini çözmeli çünkü bu durum bütçeden tüm yasalara kadar her şeyi etkileyecek hale geldi” diye konuştu.

Hükümetin küçük ortağı Erhan Arıklı’nın söylemlerine de değinen Harmancı, “Eğer bu söylemleri yapacaksa hükümetten çekilsin. Erken seçime gidilmez ve yerel seçim önce yapılırsa hükümetin başarılı olma ihtimali yok” dedi.

“TDP-CTP hiçbir pazarlık unsuru konuşmadı, iki taraf arasında güven inşa edildi”

TDP-CTP ilişkileri hakkında da konuşan Harmancı, “TDP-CTP hiçbir pazarlık unsuru konuşmadı. Ancak ilerideki işbirliklerinin nasıl olabileceği, bunun sahaya nasıl yansıyacağı konuşuldu. İki taraf arasında güven inşa edildi. TDP’nin sahiplenici tavrının, hiçbir pazarlık olmadan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın karşısında tek vücut olarak sergilenmesinin alınan sonuçta katman etkisi yarattığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu süreçlerin bir parçası olarak bir iş birliği olabilir mi diye konuşuldu ama bunun bir karara bağlanması mümkün değildi çünkü CTP yeni başkanını seçecek, yeni parti meclisini oluşturacak. Kimsenin bağımsız karar alma gücünü etkilemeyiz” diyen Harmancı, “Halk gerekli yerde gerekli birlikteliği sağlamayı başarıyor. Özellikle solda yapılan işbirlikleri çıkar gözetmeksizin olduğunda toplum arkasında duruyor. İleride yeni işbirlikleri olabilir. CTP’nin yeni yönetimi göreve geldiğinde TDP ile oturulup hedefler belirlenebilir” dedi.

“TDP olarak hedefimiz; hükümetin etkili bir parçası haline gelmek”

TDP olarak hedeflerinin, “Kendisini dışa açan bir perspektifle yeni bir anlayışla hükümetin etkili bir parçası haline gelmek” olduğunu belirten Harmancı, “Bu toplumun ihtiyaçlarının nasıl çözüleceğine dair projelerimiz var. Vizyona koyacağımız kadro yapısı partinin çehresini değiştirecek. Toplumla bağımız çok güçlendi, TDP önemli bir noktaya geldi. Kendimizi yenileme ve güncelleme sürecini ivedilikle ele aldık. Farklı fikirleri oturup konuşarak sentez haline getiren bir yapımız var. TDP’yi ülke siyasetinde etkili hale getirecek şekilde adımlar atıyoruz” dedi.

“Toplum hükümetten yoruldu”

Toplumun hükümetin uygulamalarından dolayı yorulduğunu söyleyen Harmancı şöyle devam etti;

“Hükümetin her aldığı karar mahkemelik oldu. Hepimizin ortak beklentisi çağdaş ülkelerde yaşanan teknolojik gelişmelerin altyapısının bu ülkede de olması.

Fiber optik protokolünü neden ihalesiz yapıyorlar? Neden bize farklı tartıştırıyorlar? Buradaki tartışma fiber optiği isteyip istememek değil, telekomünikasyon dairesinin yıllardır biriktirdiği altyapının 25 yıllığına devredilmesi mi yoksa denetleyici bir konuma getirilmesi midir? Bu hamle nedir?”

“Toplum bu düzenden nasıl yorulmasın?”

“Bu ülkede tetikçiler geziyor ve önemli bir kısmının yakalanmadığını düşünüyorsak, bugün yolda yürüdüğümüz on kişiden biri tetikçidir belki de. Ülkeyi bu pozisyona getirdiler” diyen Harmancı şunları söyledi;

“Vatandaşlık Yasası’nı hâlâ güncellemediler. Muhaceret uygulamalarında bu kadar küçük bir ada ülkesinde kontrol sağlayamadılar. Yasa dışı bet organizasyonlarının yasa ve denetime tabi turulması ile birlikte benzer ülkerler gelir sağlarken bizde üç kişi menfaatleniyor.

Bazı kişiler vergi ödemeden devasa ve yasadışı kazanç elde ediyor. Büyük ve kayıt dışı bir pastadan bu ülkenin gençleri, sağlık sistemi ve eğitimi faydalanmıyor. Uluslararası listelerde kara para aklanan bir noktaya geliyoruz. TBMM’de konuşmalara konu oluyoruz.

Türkiye’nin önemli gazetecilerinin araştırmalarında KKTC’nin adı olmazsa olmaz hale geliyor. İlaç eksikliği var ve ‘yok’ diyorlar. Sağlık sisteminde tek bir adım atılamıyor. Toplum en fazla kanserden hayatını kaybeden topluma dönüştü ve bu her şeyin zehirli olduğunu gösteriyor. Toplum bu düzenden nasıl yorulmasın?”

“Eşit yurttaşlık haklarımız çiğneniyor”

“Çocuklarımızın bu ülkede geleceğiyle ilgili plan yok. Bu ülkeye gelen okumuş insanlar iş bulamıyor çünkü hükümet ortaklarının partilileri değiller. Bu ülkenin Başbakanı seçim döneminde ‘siz yazılıyı geçin, sözlüde hallederiz’ dedi. Bu 24 saat bile gündem olmadı” diyen Harmancı, “Bu durum fırsat eşitliğini ve eşit yurttaşlık hakkını ortadan kaldırıyor. Bu ülkenin dürüstlükle düzelebileceğine toplumun inanması gerek. Yeni bir hükümet bu vahim durumu hemen düzeltemez ama adalet için adım atabilir, planlı eğitimi hayatımıza sokabilir, yol haritası çizebilir” ifadelerini kullandı.

Harmancı şunları kaydetti;

“Bu ülkeye oluk oluk para aktı. 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ‘yapın, kimseyi dinlemeyin’ dedi. İskele Manhattan’a döndü. Toplum bundan ne kazandı? Yeni bir sağlık ocağı mı, yeni bir okul mu, yeni bir hastane mi kazandı? Kamusal anlamda bu toplum ne kazandı? Hiçbir şey.

Bu gelişme müteahhidin gelişmesidir. Ben gelişmesin demiyorum ama planlı gelişmeli. İskele’nin hala kanalizasyonu konuşuluyor. Orada satılan mallar bir milyon sterlinden fazlaydı ama 30 milyon sterlinlik arıtma tesisini yapamadılar. 3–4 milyar sterlinlik bir rant döndü”

“Kolay bir süreç olmayacak ama birçok alanda fedakarlık gerekecek”

“Tüm bunlara rağmen tek olumlu bir icraat sayılamıyorsa hükümetin gitmesi gerekir” diyen Harmancı şöyle devam etti;

“CTP-TDP iktidarı beraber ele almalı, toplumu incitmeden. Kolay bir süreç olmayacak ama birçok alanda fedakarlık gerekecek. Hak ve menfaatleri liyakat ve performans odaklı ele almak gerek. Yerel yönetimlerde yıllardır tüzük bekliyoruz. Kadrolu personelin münhalini bekliyoruz. 15 yıldır üçüncü sınıf memurluk yapanlar var. Yerel yöneticilere öyle bir ortam yaratılıyor ki partiliysen işin tamam.

Tarım arazileri inşaata açılıyor, kıyı şeritlerinde tahlil sonuçları açıklanamıyor ve açıklansa bile kimse inanmıyor. Güney Kıbrıs’ı da etkileyecek bir noktaya geldik. Bir an önce ülkeyi doğru politikalarla ele almak gerek. Yatırım iklimi oluşturulabilir. Yeter ki revizyonist bir hükümet işbaşına gelsin ve topluma verdiği sözleri yerine getirsin”

“TDP bu dönüşümü yaşayacak ve geliştirecek”

Harmancı, “TDP bu dönüşümü yaşayacak ve geliştirecek. Hedefimiz bu. TDP’yi güçlü kişilerle donatarak yeni vizyonuyla toplumla buluşturacağız. Yeni dönemde siyasette etkin bir pozisyon alacağız” ifadelerini kullandı.

Son olarak belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Harmancı, “Kanlıdere Projesi start aldı, sözleşmesi imzalandı. İlk etap yol geçişidir ve başlandı. İkinci etap Şubat ayında ihaleye çıkacak. Çetinkaya meselesinde herhangi bir gelişme sağlayamadık, İçişleri Bakanı adım atmaya çekiniyor. Mezarlık arazisiyle ilgili mahkeme sürüyor, alternatif alanlarda görüşüyoruz. Lefkoşa İmar Planı’nda bu arazi mezarlık olarak kayda geçti” dedi.

Harmancı, “Hamitköy’de kanalizasyon projesi bitti, önemli bir asfalt çalışması sağlandı. Yedi sokakta daha altyapı tamamlandı ve asfaltlama başladı. Hamitköy asfaltları tamamlandığında geri döndürülemez şekilde gelişimini tamamlamış olacak” ifadelerini kullandı.