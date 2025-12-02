Hasipoğlu: Engelli bireylerimizin haklarını korumak en öncelikli görevimiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, “3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Hasipoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık tarihi, engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı artırması açısından anlamlı bir gündür. Engellilerin yaşadığı sorunlar yalnızca engellileri ve ailelerini değil; teşhisten iyileştirmeye, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar kapsamlı bir anlayışla ele alınması gereken ve toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren toplumsal sorunlardır.

Bu nedenle engelli vatandaşlarımızın hakları korunarak, toplumsal yaşamdan kopmadan, dışlanmadan, herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakılmadan sürdürülebilir şekilde yaşamalarını sağlamak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak en öncelikli görevimizdir.

Bakanlığımız, engelli bireylerin yaşadığı sıkıntıları takip ve koordine etmekle sorumludur. Bir yandan Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla sosyal gereksinimlerini karşılamak için çalışırken; diğer yandan Çalışma Dairesi vasıtasıyla istihdamlarının desteklenmesi ve onlara uygun çalışma koşullarının yaratılması için özveriyle faaliyet göstermektedir.

Engellilerimize sunulan hizmetleri özetlemek gerekirse:

Girne, Mağusa ve Güzelyurt’ta hizmet veren üç adet 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezinden 99 özel gereksinimli gencimiz faydalanmaktadır. Bu merkezlerde gençlerimize temel yaşam becerileri kazandırılarak rehabilitasyon hizmeti sunulmaktadır.

Demirhan Engelsiz Yaşam Evi, engellilerin güvenle yaşayabileceği, sosyal uyum ve iş becerilerini geliştirebileceği bir ortam sağlamak amacıyla inşa edilmiş olup 25 Eylül 2024’te hizmete açılmıştır. 28 kişi kapasiteli yatılı bölümün bina altyapısı ve iç donanımı tamamlanmış, hizmetin başlatılması için çalışmalar sürmektedir. Yatılı bölümde 14 kadın ve 14 erkek için düzenlemeler yapılmıştır.

Yeni Erenköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi, Karpaz bölgesindeki engelli gençlerimize hizmet vermek amacıyla 2026 yılında faaliyete başlayacaktır. Bu merkez, rehabilitasyon ve gündüzlü/yatılı bakım hizmeti sunacaktır.

Çağlayan Çocuk Yuvası’nın yeni binaya taşınmasıyla boşalan bina, 2026 yılında Otizm Merkezi olarak özel gereksinimli bireylere kazandırılacaktır.

Çalışma Dairesi Özel İstihdam Şubesi’ne kayıtlı 5.798 engelli vatandaşımız nakdi yardım almakta ve ekonomik yönden desteklenmektedir.

Hükümetimizin sosyal politikaları çerçevesinde, 2025 yılı itibarıyla kamuda 40 engelli istihdam edilmiş, 57 engelli vatandaşımız ise özel sektörde istihdam edilerek %30 engelli yardımı almaya devam etmektedir.

Kamuda çalışan engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı yasal sıkıntıların çözümü için, Engellileri İstihdam İşyeri Koşulları ve Engellilere Yapılacak Yardımlar Tüzüğü kapsamında 2026 yılında yasal değişiklik çalışmaları yapılacaktır.

Engelli vatandaşlarımız, önlerindeki hukuki, sosyal ve fiziki engeller kaldırıldığında; kendilerine güvenilip fırsat verildiğinde, sanattan spora, girişimcilikten üretime kadar her alanda gurur verici başarılara imza atmaktadır. Bu, engelli bireylere dönük fırsat eşitliğinin önemini bir kez daha göstermektedir.

Engellilerimizin dışlanmadan, soyutlanmadan, ötekileştirilmeden hayatın her alanına katılması yalnızca devletin değil, toplum olarak hepimizin ortak görevi olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, engellilerimizin yalnızca bir gün değil her zaman yanlarında olduğumuzu belirterek; zihinsel ve bedensel farklılıkların yaşama dair engel oluşturmadığı bir dünya temennisiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm engellilerimizi ve ailelerini sevgiyle kucaklıyorum.”