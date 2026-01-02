  • BIST 11498.38
Meteoroloji Dairesi, hafta sonu yağış beklenmediğini, yarın sabah saatlerinde yer yer don görüleceğini, hava sıcaklıklarının ise hafta başından itibaren yaklaşık 3 derece yükselerek 18-20 dereceye çıkacağını duyurdu.
Hava sıcaklığı hafta başından itibaren 3 derece artacak

Meteorolojiye göre, 15-17 santigrat dolaylarında seyreden hava sıcaklığı hafta başından itibaren 3 derece kadar yükselecek. Hafta sonu yağmur beklenmezken, yarın sabah saatleri yer yer don görülecek.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 3 – 9 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle yüksek basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Periyot boyunca hava genellikle parçalı bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde ve sahillerde 15 – 17, ikinci yarısı ise 18 – 20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta, zamanla kuvvetli esecek.

