Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı yeniden Özgöçmen

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanlığına Ali Özgöçmen seçildi.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Thalesemia Merkezi’nde bugün yapılan olağan genel kurulda yönetim kurulu belirlendi.
Yönetim kurulu üyeliğine Abdurrahman Payas, Ali Bolat, Arkın Ali Fakiroğlu, Fadime Şen, Halil İbrahim Nadıç, Halil Tepe, Oğuzhan Tokdemir, Özlem Akyol, Rasiha Gözenkan, Taylan Baltacı, Tolga Öztürk ve Yusuf Osum getirildi.
Denetim Kurulu Arzu Başbuğa, Hüseyin Turaç ve Tezcan Alodalı; Onur Kurulu ise Ayşegül Güner, Demet Erol, Derviş Osum, Mine Bahçeci, Neşe Durak ve Yasemin Doğan Arslan’dan oluştu.
