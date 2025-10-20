Her ankette AKP'yi birinci gösteren anketçi KKTC'de fena çuvalladı

İktidara yakınlığıyla bilinen GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise geçen ay gerçekleştirdikleri anket çalışmasında kararsızların da Ersin Tatar’ı destekleyeceğini açıkladı.

Aktaş paylaşımında, “Seçime bir ay kala Kıbrıs’ta yapmış olduğumuz araştırmada; 1-Ersin Tatar iki devletli çözümden yana destek %60. 2- Tufan Erhürman federasyon çözümünden yana destek %40. Bir ay önce hatırı sayılır bir kararsız seçmen kitlesi vardı. Yeni saha bilgilerine göre kararsızlar Ersin Tatar lehine tercih yapıyor" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

'SAHADAKİ ENERJİ ZAFERİN HABERCİSİ'

AKTAŞ ÇUVALLADI

GENAR'ın Eylül ayında yapıldığı belirtilen anketinde Tatar için oy oranı yüzde 49.12, Erhürman için ise 47,12 olarak açıklanmıştı.

Yapılan anketin ve paylaşımların ardından bugün KKTC’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yüksek Seçim Kurulu’nun açıklamasına göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman yüzde 62,82 oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçildi. Bağımsız aday Ersin Tatar ise, yüzde 35,72 oy oranında kaldı.

Kuzey Kıbrıs Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, ''Sağduyu İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın seçimleri kazanacağına olan inancını dile getirdi, sahadaki enerjinin bu zaferin habercisi olduğunu ifade etti''