"Hükümetin artık topluma daha fazla zarar vermeden istifa etmesi gerek"

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, hükümetin ülkeyi yönetemez hale geldiğini belirterek, “Deniz anası gibi, değdiği her şeyi felç ediyor” dedi. Harmancı, UBP’nin iç meselelerinin ülke sorununa dönüştüğünü vurguladı.
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Postası TV’de “Erçin Şahmaran ile Objektif” programına konuk oldu.

Harmancı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında esas değerlendirme yapması gereken yapının hükümet olduğunu belirterek “Hükümetin değerlendirme çıkarması gereken somut yapı UBP-YDP-DP hükümetidir. Cumhurbaşkanlığı seçimini genel seçim havasında götürmeleri, halkın kendi projelerini onaylamadığını gösterdi. Yüzde 63’lük toplum buna inanmadı.” dedi.

Harmancı, ayrıca UBP’nin parti içi konularının ülkeyi etkiler hale geldiğini belirterek bu çalkantılı yapı içerisinde herkesin tedirginlikle mecliste nisap dahi sağlayamayan bir yapının bütçeyi nasıl geçireceğinin ülkeyi tedirgin ettiğini belirterek “Eğer UBP kongreye gitmeyecekse, bu bütçeyi geçiremeyebilirler. Meclis Başkanlığı seçiminde yaşananlar da ortada ve bu durum artık UBP’nin iç meselesi olmaktan çıkıp ülke meselesi haline geliyor.” dedi.

“HÜKÜMET DENİZ ANASI GİBİ DEĞDİĞİ HER ŞEYİ FELÇ EDİYOR”

“Hükümet deniz anasına benziyor, çarptığı her şeyi deviriyor, felç ediyor ve omurgası yok,” diyen Harmancı, “29 milletvekilim var diyorlar ama o da kalmadı. Meclise rica minnet sokulan milletvekilleri var. Hükümetin topluma daha fazla zarar vermeden önünü açması gerek. Öncelikle UBP kendi iç meselelerini çözmeli çünkü bu durum bütçeden tüm yasalara kadar her şeyi etkileyecek hale geldi.” diye konuştu.

Erhan Arıklı’nın söylemlerine de değinen Harmancı, “Eğer bu söylemleri yapacaksa hükümetten çekilsin. Erken seçime gidilmez ve yerel seçim önce yapılırsa hükümetin başarılı olma ihtimali yok.” dedi.

TDP-CTP ilişkilerine de değinen Harmancı, “TDP-CTP hiçbir pazarlık unsuru konuşmadı. Ancak ilerideki iş birliklerinin nasıl olabileceği, bunun sahaya nasıl yansıyacağı konuşuldu. İki taraf arasında güven inşa edildi. TDP’nin sahiplenici tavrının, hiçbir pazarlık olmadan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın karşısında tek vücut olarak sergilenmesinin alınan sonuçta katman etkisi yarattığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“Bu süreçlerin bir parçası olarak bir işbirliği olabilir mi konuşuldu ama bunun bir karara bağlanması mümkün değildi çünkü CTP yeni başkanını seçecek, yeni parti meclisini oluşturacak. Kimsenin bağımsız karar alma gücünü etkilemeyiz.” diyen Harmancı, “Halk gerekli yerde gerekli birlikteliği sağlamayı başarıyor. Özellikle solda yapılan işbirlikleri çıkar gözetmeksizin olduğunda toplum arkasında duruyor. İleride yeni işbirlikleri olabilir. CTP’nin yeni yönetimi göreve geldiğinde TDP ile oturulup hedefler belirlenebilir.” dedi.

TDP olarak hedeflerinin, “Kendisini dışa açan bir perspektifle yeni bir anlayışla hükümetin etkili bir parçası haline gelmek” olduğunu belirten Harmancı, “Bu toplumun ihtiyaçlarının nasıl çözüleceğine dair projelerimiz var. Vizyona koyacağımız kadro yapısı partinin çehresini değiştirecek. Toplumla bağımız çok güçlendi, TDP önemli bir noktaya geldi. Kendimizi yenileme ve güncelleme sürecini ivedilikle ele aldık. Farklı fikirleri oturup konuşarak sentez haline getiren bir yapımız var. TDP’yi ülke siyasetinde etkili hale getirecek şekilde adımlar atıyoruz.” dedi.

“TOPLUM HÜKÜMETTEN YORULDU”

Toplumun hükümetin uygulamalarından dolayı yorulduğunu söyleyen Harmancı, “Hükümetin her aldığı karar mahkemelik oldu. Hepimizin ortak beklentisi çağdaş ülkelerde yaşanan teknolojik gelişmelerin altyapısının bu ülkede de olması. Fiber optik protokolünü neden ihalesiz yapıyorlar? Neden bize farklı tartıştırıyorlar? Buradaki tartışma fiber optiği isteyip istememek değil, telekomünikasyon dairesinin yıllardır biriktirdiği altyapının 25 yıllığına devredilmesi mi yoksa denetleyici bir konuma getirilmesi midir? Bu hamle nedir?” ifadelerini kullandı.

“Bu ülkede tetikçiler geziyor ve önemli bir kısmının yakalanmadığını düşünüyorsak, bugün yolda yürüdüğümüz on kişiden biri tetikçidir belki de. Ülkeyi bu pozisyona getirdiler,” diyen Harmancı, “Vatandaşlık Yasası’nı hâlâ güncellemediler. Muhaceret uygulamalarında bu kadar küçük bir ada ülkesinde kontrol sağlayamadılar. Yasa dışı bet organizasyonlarının yasa ve denetime tabi turulması ile birlikte benzer ülkerler gelir sağlarken bizde üç kişi menfaatleniyor. Bazı kişiler vergi ödemeden devasa ve yasadışı kazanç elde ediyor. Büyük ve kayıt dışı bir pastadan bu ülkenin gençleri, sağlık sistemi ve eğitimi faydalanmıyor. Uluslararası listelerde kara para aklanan bir noktaya geliyoruz. TBMM’de konuşmalara konu oluyoruz. Türkiye’nin önemli gazetecilerinin araştırmalarında KKTC’nin adı olmazsa olmaz hale geliyor. İlaç eksikliği var ve ‘yok’ diyorlar. Sağlık sisteminde tek bir adım atılamıyor. Toplum en fazla kanserden hayatını kaybeden topluma dönüştü ve bu her şeyin zehirli olduğunu gösteriyor. Toplum bu düzenden nasıl yorulmasın?” dedi.

