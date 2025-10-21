“Hükümetin meşruiyeti kalmamıştır”

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının aynı zamanda erken seçim çağrısı olduğunu vurgulayarak, halkın sırtında kambur olan sözde hükümetin o koltuklarda bir dakika dahi durmaması gerektiğini belirtti.

Yalınkaya: 5 senelik eziyet dönemi sona erdi

Yazılı açıklama yapan Yalınkaya, halkın ezici çoğunluğunun teveccühüyle Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti ve 5 senelik Ersin Tatar eziyet döneminin son bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yalınkaya, halka sırtını dönmüş, sadece kendisini o koltuğa getirenlere yaranmak için 5 sene Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden Tatar’ın verdiği zararın giderilmesinin zamanı geldiğini belirten Yalınkaya, halkın sandıktaki bu tepkisinin sadece Tatar’ı değil, tüm hükümet partilerini bağlandığına işaret etti.

“Halk sandığı önünde istiyor”

UBP-DP-YDP hükümetinin, seçim süreci boyunca, “Biz kazanacağız” dediğini hatırlatan Yalınkaya, seçim sonuçlarına göre de “Biz kaybettik” demesi gerektiğini vurgulayan Yalınkaya, Tatar’ın da içinden çıktığı başta UBP olmak üzere DP ve YDP’nin, cumhurbaşkanlığı seçimleri aracılığıyla halktan büyük bir tokat yediğini kaydetti.

Yalınkaya, “Bu sonuçlar bu sözde hükümetin sözde meşruiyetini tamamen ortadan kaldırmıştır. Halk yolsuzluğa, rüşvete, liyakatsizliğe ve yandaşlığa cevabını, ‘erken seçime’ işaret ederek vermiştir. Bir dakika bile o koltuklarda durmamaları gerekir. Derhal erken seçim kararı alınmalıdır. Halk bu kambur hükümeti de sırtından atacak o sandığı önünde görmek istiyor” dedi.