Hürriyet yazarı Hande Fırat: KKTC seçimlerinin ardından Ankara verilen mesajlardan memnun

Hürriyet yazarı Hande Fırat: KKTC seçimlerinin ardından Ankara verilen mesajlardan memnun
Hürriyet yazarı Hande Fırat: KKTC seçimlerinin ardından Ankara verilen mesajlardan memnun

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan seçimlere dair kaleme aldığı "KKTC seçimlerinin ardından Ankara verilen mesajlardan memnun" başlıklı yazısında, Ankara'nın seçim sonuçlarından memnun olduğunu ve Türkiye-KKTC ilişkilerinde politika değişikliği beklenmediğini aktardı. Fırat'ın aktardığına göre, Ankara'daki üst düzey kaynaklar bu süreci "Kıbrıs Türkü'nün iradesini ortaya koyduğu bir zemin güncellemesi" olarak değerlendiriyor.

Fırat şöyle yazdı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan seçim sadece Lefkoşa'daki koltuk sahibini değil, Türkiye-KKTC ilişkilerinin geleceğini de belirledi. Ancak kimse yanılmasın: Bu bir 'deprem' değil. Ankara'da üst düzey kaynakların ifadesiyle bu, Kıbrıs Türkü'nün iradesini ortaya koyduğu bir zemin güncellemesidir. Ton değişebilir ama çizgi sabit.

Erhürman'ın seçilmesiyle birlikte Ankara'nın resmi politikasında bir kırılma beklenmiyor. Çünkü KKTC Meclisi, Rumlarla federasyonu kesin biçimde reddeden ve iki devletli çözümü benimseyen bir karara imza attı. Ve o karar hâlâ masada. Yani bu seçim sonucu, var olan dış politika rotasını tersine çevirmek yerine belki de daha diyaloglu ama eşitlikçi bir üslupla yürütülmesi anlamına geliyor.

Erhürman, seçildikten sonra Türkiye'yle 'yakın istişare içinde olacağız' diyerek uyumlu bir dış politika mesajı verdi. Ama cümlenin hemen ardından gelen ifade de dikkat çekiciydi: 'Diklenmeden dik durmak.' Bu ifade, hem Türkiye'ye rest çekmek isteyenlere hem de KKTC'yi edilgen görmek isteyenlere bir yanıt niteliğinde.

Ankara ise mesajı net okudu: 'Gerginlik beklemiyoruz.' Devlet politikası değişmez, ancak yöntemin daha yumuşaması olası. Özellikle enerji diplomasisi, Avrupa Birliği ile temaslar ve uluslararası hukuk düzleminde KKTC'nin 'Biz de varız' demesinin önü açılabilir. Bu, Ankara'nın elini zayıflatmaz; aksine güçlendirir."

Yazının tamamı için tıklayın.

