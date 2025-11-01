İhalesiz Fiber Protokolüne tepkiler artıyor

A-AA+

Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) haberleşme altyapısının geliştirilmesini de kapsayan çalışmaların ihalesiz Türkiye'deki Türk Telekom'a verilmesini öngören protokolün geri çekilmesini istedi.

GİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Haberleşme altyapısının ihalesiz şekilde tek bir şirkete devredilmesini büyük bir endişeyle karşılıyoruz. Bu protokol, yalnızca gelecekteki yatırımları değil, halen aktif olarak kullanılan mevcut altyapıların da kullanım hakkını tek bir şirkete devretmektedir." denildi.

Yerli sermayeyle kurulan sistemlerin, hiçbir telafisi olmaksızın devre dışı bırakılacağı, söz konusu yatırımları yapan şirketlerin yok sayıldığı belirtilen açıklamada, "Bu süreçte kamuya ait gelir kalemleri de yatırımcıya aktarılmakta, regülasyon kurumları işlevsizleştirilmekte ve tüm haberleşme trafiği özel bir tekelin kontrolüne bırakılmaktadır. Bu durum, rekabetin ortadan kalkması, istihdam kaybı, teknolojik bağımsızlığın sona ermesi gibi çok sayıda riski beraberinde getirmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Dernek olarak yerli girişimcilerin yetkinliğine inandıkları kaydedilen açıklamada, "Şeffaf ve adil bir ihale süreci yürütülmüş olsaydı, yerli aktörlerin bu altyapıyı kurabilecek kapasiteye sahip olduğu görülecekti. Bu protokolün acilen geri çekilmesi ve rekabetin, şeffaflığın, ve kamu yararının korunması için gerekli ihalenin yapılması elzemdir. Bu ülkenin dijital geleceği; tekelci yapılarla değil, yerel güçlerin katılımıyla şekillenmelidir." denildi