  • BIST 10971.52
  • Altın 5412.269
  • Dolar 42.0266
  • Euro 48.4629
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

İhalesiz Fiber Protokolüne tepkiler artıyor

» »
GİAD’dan fiber protokolüne tepki: Protokol acilen geri çekilmeli, şeffaf ihale yapılmalı!
İhalesiz Fiber Protokolüne tepkiler artıyor

A-AA+

Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) haberleşme altyapısının geliştirilmesini de kapsayan çalışmaların ihalesiz Türkiye'deki Türk Telekom'a verilmesini öngören protokolün geri çekilmesini istedi.

GİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Haberleşme altyapısının ihalesiz şekilde tek bir şirkete devredilmesini büyük bir endişeyle karşılıyoruz. Bu protokol, yalnızca gelecekteki yatırımları değil, halen aktif olarak kullanılan mevcut altyapıların da kullanım hakkını tek bir şirkete devretmektedir." denildi.

Yerli sermayeyle kurulan sistemlerin, hiçbir telafisi olmaksızın devre dışı bırakılacağı, söz konusu yatırımları yapan şirketlerin yok sayıldığı belirtilen açıklamada, "Bu süreçte kamuya ait gelir kalemleri de yatırımcıya aktarılmakta, regülasyon kurumları işlevsizleştirilmekte ve tüm haberleşme trafiği özel bir tekelin kontrolüne bırakılmaktadır. Bu durum, rekabetin ortadan kalkması, istihdam kaybı, teknolojik bağımsızlığın sona ermesi gibi çok sayıda riski beraberinde getirmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Dernek olarak yerli girişimcilerin yetkinliğine inandıkları kaydedilen açıklamada, "Şeffaf ve adil bir ihale süreci yürütülmüş olsaydı, yerli aktörlerin bu altyapıyı kurabilecek kapasiteye sahip olduğu görülecekti. Bu protokolün acilen geri çekilmesi ve rekabetin, şeffaflığın, ve kamu yararının korunması için gerekli ihalenin yapılması elzemdir. Bu ülkenin dijital geleceği; tekelci yapılarla değil, yerel güçlerin katılımıyla şekillenmelidir." denildi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Şampiyon Meleklerin ailelerinden 1000'inci gün mesajı: Biz unutmadık, unutturmayacağız!01 Kasım 2025 Cumartesi 12:33
  • Erhürman’a bir tebrik de TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’den01 Kasım 2025 Cumartesi 09:49
  • Cumhurbaşkanlığı'nda iki isim daha görevden alındı!01 Kasım 2025 Cumartesi 09:45
  • Kimliksizler Derneği’nin dilekçesine Güney Kıbrıs’tan hala yanıt yok!31 Ekim 2025 Cuma 18:36
  • Elektrik borçları için son ödeme tarihi 5 Kasım…31 Ekim 2025 Cuma 17:10
  • Koop bank, Binboğa, KoopSüt ve Zirai Levazım'ın yönetimi değişti 120 Milyon borç ödeniyor31 Ekim 2025 Cuma 16:54
  • Kıbrıs'ta 5.5 milyonluk bahis31 Ekim 2025 Cuma 16:40
  • 10. Merit Briç Festivali, 18 Ülkeden 220 Sporcuyu Ağırladı!31 Ekim 2025 Cuma 16:08
  • Erhürman-Diagne ile görüştü31 Ekim 2025 Cuma 13:41
  • Cenk Tosunoğlu’na Güney Kıbrıs’ta 3 gün tutukluluk31 Ekim 2025 Cuma 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti