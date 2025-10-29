  • BIST 10871.08
İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği Üstel ve Arıklı'yı kınadı!
İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği Üstel ve Arıklı'yı kınadı!

İşte yapılan açıklama;


Ülkemizde yıllardır özveriyle yatırım yapan yerli internet servis sağlayıcı firmalarına yönelik oluşturulan “yapamazlar, başaramazlar” algısını şiddetle kınıyoruz.

Fiber to Home (FTTH) teknolojisinin hayata geçirilmesi sürecinde, Telekomünikasyon Dairesi’nin ve ülkenin iletişim altyapısının, halkın menfaati yerine belirli çıkar çevrelerine peşkeş çekilmesine sessiz kalmıyoruz.

Bu süreçte sorumluluğu bulunan Erhan Arıklı, Ünal Üstel ve bu organizasyonda emeği geçen tüm kişi ve kurumları kamuoyu önünde kınıyoruz.

Ayrıca açıkça belirtmek isteriz ki:
Yerli firmalar, Fiber to Home teknolojisini kurabilecek bilgiye, tecrübeye ve teknik kapasiteye fazlasıyla sahiptir.
Eğer bugüne dek bu yatırımlar gerçekleştirilememişse, bu firmaların kabiliyetsizliğinden değil, devletin bu yönde gerekli imkan ve izinleri sağlamamasından kaynaklanmaktadır.

Bu ülkenin altyapısını geliştirecek güç, bilgi ve irade yerli yatırımcılarda vardır.
Yeter ki önleri kesilmesin.

