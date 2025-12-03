  • BIST 11082.77
İskele ve Lefkoşa'da ani rahatsızlıklarla iki kişi hayatını kaybetti

Bafra sakini Oluş Alacan ve Akdeniz sakini Bostan Kırar, kalp ve damar rahatsızlıkları sonucu yaşamını yitirdi; polis olaylarla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
İskele ve Lefkoşa’da ani rahatsızlıklarla iki kişi hayatını kaybetti

Bir eğlence mekânında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Bafra’da sakin Oluş Alacan’a (E-53) yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp ve damar rahatsızlığı” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diğer yandan, Çamlıbel’de pazartesi günü yönetimindeki kamyonetle seyir halindeyken aniden rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akdeniz’de sakin Bostan Kırar'a (E-59) yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu açıklandı.

