İskele'de camdan sarkarak yolculuk yapan zanlıya 46 bin TL ve 40 ceza puanı!

Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nda bir yolcunun vücudunu araç camından dışarı çıkararak tehlikeli şekilde yolculuk yaptığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis harekete geçti.

İskele Trafik Ekipleri, sürücü ve yolcuya toplam 46 bin 81 TL 80 kuruş para ve 40 ceza puanı uygularken, haklarında yasal işlem başlatıldı.

İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından tespit edilen araç sürücüsü ile yolcuya, işlemiş oldukları trafik suçlarından dolayı toplam 46 bin 81 TL 80 kuruş para ve 40 ceza puanı yazılarak rapor edilip, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.