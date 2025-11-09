ISSB: “Fiber altyapı ihalesiz verilemez; toplumun bilme hakkı vardır”

  • BIST 10924.53
İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği (ISSB), ülkenin fiber altyapısına ilişkin kararların ihalesiz bir şekilde alınmasına tepki göstererek, sürecin neden şeffaf yürütülmediğine dair açıklık talep etti.
Açıklamada, fiber altyapının bir ülkenin dijital omurgası olduğu vurgulanarak, “Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde bu kadar kritik bir hak ihalesiz verilmez” denildi.

ISSB, kamuoyunun yanıt beklediği soruları şöyle sıraladı:

  • Neden ihalesiz bir süreç işletildi?

  • Neden şeffaflık sağlanmadı?

  • Yerli firmaların katılabileceği adil bir rekabet ortamından neden kaçınıldı?

“Toplumun bilme hakkı vardır. Açıklık talep etmek bir lütuf değil, demokrasinin temelidir” denilen açıklamada, adil ve şeffaf bir ihalenin önünde hangi engellerin bulunduğunun net biçimde ortaya konması gerektiği ifade edildi.

“Bu acele niye?” sorusunu yönelten ISSB, ülkenin internetinin, geleceğinin ve haklarının korunmasının hayati olduğuna dikkat çekerek, “Soru soruyoruz çünkü hepimizin geleceği söz konusu” ifadelerine yer verdi.

