İşte Erhüman'ın sunduğu 10 maddelik öneriler

Erhürman, çözüm ortamının yaratılması amacıyla Rum lidere on maddelik bir öneri paketi sundu. Bu maddeler şöyle sıralandı:

1. Karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkı ve bu kişilerin güneye geçişte yaşadığı sorunlar.

2. Metehan geçiş noktasında kabin sayısının üçe çıkarılması ve her kabinde sürekli görevli bulunması.

3. Bostancı ve Derinya kapılarında seyrüsefer izni verilerek geçişlerin kolaylaştırılması.

4. U14 çocuk futbol takımlarının dostluk maçları yapabilmesi için adım atılması.

5. Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları için iki liderin ortak ziyaret gerçekleştirmesi.

6. Mülkiyetle ilgili tutuklama ve yargılamaların süreci olumsuz etkilediği, bu konuda adım atılması.

7. Hellim için Euro Veritas sözleşmesinin imzalanmasının sağlanması.

8. AB Uyum Komitesi’nin yeniden kurulması.

9. İki taraf güvenlik kuvvetleri arasında iletişim kanalı kurulması.

10. Metehan’daki ara bölge yol genişletme çalışmalarının başlangıcında iki liderin birlikte bulunması.

Erhürman, ilk aşamada “kolaylıkla yapılabilecek konuların” pakete dahil edildiğini belirtti.