  • BIST 10947.36
  • Altın 5535.606
  • Dolar 42.368
  • Euro 48.939
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKARum Basını: GSI projesi EastMed gibi kağıt üzerinde kalabilir

İşte Erhüman'ın sunduğu 10 maddelik öneriler

» »
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Rum Lider Nikos Hristodulidis ile yaptığı ilk görüşmede 10 maddelik bir öneri paketi sunduğunu açıkladı. 
İşte Erhüman'ın sunduğu 10 maddelik öneriler

Erhürman, çözüm ortamının yaratılması amacıyla Rum lidere on maddelik bir öneri paketi sundu. Bu maddeler şöyle sıralandı:
    1. Karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkı ve bu kişilerin güneye geçişte yaşadığı sorunlar.
    2. Metehan geçiş noktasında kabin sayısının üçe çıkarılması ve her kabinde sürekli görevli bulunması.
    3. Bostancı ve Derinya kapılarında seyrüsefer izni verilerek geçişlerin kolaylaştırılması.
    4. U14 çocuk futbol takımlarının dostluk maçları yapabilmesi için adım atılması.
    5. Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları için iki liderin ortak ziyaret gerçekleştirmesi.
    6. Mülkiyetle ilgili tutuklama ve yargılamaların süreci olumsuz etkilediği, bu konuda adım atılması.
    7. Hellim için Euro Veritas sözleşmesinin imzalanmasının sağlanması.
    8. AB Uyum Komitesi’nin yeniden kurulması.
    9. İki taraf güvenlik kuvvetleri arasında iletişim kanalı kurulması.
    10. Metehan’daki ara bölge yol genişletme çalışmalarının başlangıcında iki liderin birlikte bulunması.

Erhürman, ilk aşamada “kolaylıkla yapılabilecek konuların” pakete dahil edildiğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Liberal Demokrasi Hareketi: Starlink’i değil, statükoyu korumak "yasaklanmalı"19 Kasım 2025 Çarşamba 15:51
  • Simon Aykut’un İsrail’e gönderilmeyi talep etme ihtimali gündemde19 Kasım 2025 Çarşamba 13:57
  • KKTC'deki eski Rum mallarının değerinin belirlenmesi gündemde19 Kasım 2025 Çarşamba 13:56
  • Lefke Gazi Lisesi velileri ve öğrencileri Başbakanlık önünde19 Kasım 2025 Çarşamba 13:02
  • Seçime Doğru... TAM Parti 11 Ocak’ta ilk kongresini yapacak19 Kasım 2025 Çarşamba 12:40
  • Hava bulutlu, yağmur beklenmiyor19 Kasım 2025 Çarşamba 09:38
  • Ağırdağ bölgesinde 3 saatlik elektrik kesintisi19 Kasım 2025 Çarşamba 09:37
  • Özgür İletişim Yasaklanamaz – Çağ Dışı Düzenlemelerle Teknoloji Yönetilemez18 Kasım 2025 Salı 21:29
  • "Starlink kullanan suç işliyor"!18 Kasım 2025 Salı 20:53
  • Lefke İstiklal İlkokulu’nda yarın grev yapılacak18 Kasım 2025 Salı 20:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti