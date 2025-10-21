İzlem Gürçağ da UBP'de olağanüstü kurultay çağrısında bulundu: UBP 3 seçimdir kaybediyor!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından partisinin son dönemde yaşadığı seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda UBP’nin “halk karşısında üçüncü kez güvenoyu alamadığını” belirten Altuğra, “Belediye başkanlığı seçimleri, bir kişilik milletvekilliği ara seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partimiz halktan beklediği desteği göremedi” dedi.

Altuğra, partinin tabanında büyük bir kırgınlık ve moral bozukluğu olduğunu vurgulayarak, “Parti içinde yapılan uygulamalar liyakattan, adaletten ve hukuktan uzak. Bu nedenle parti içindeki huzursuzluk hâlâ egemenliğini koruyor” ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarının ciddi bir sorgulama gerektirdiğini belirten Altuğra, “Seçim iki gün önce gerçekleşti ancak hâlâ bir grup toplantısı yapılmadı. Fatura bazı milletvekillerine kesilmeye çalışılsa da bu nafiledir” dedi.

UBP tabanından yükselen seslere dikkat çeken Altuğra, açıklamasını “Yapılması gereken gayet açık ve nettir. Tabandan yükselerek gelen sesler doğrultusunda hemen şimdi olağanüstü kurultay” çağrısıyla tamamladı.