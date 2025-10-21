  • BIST 10466.94
SON DAKİKAİsrail, Lübnan'ı vurdu: Birçok noktada şiddetli patlama sesleri...

İzlem Gürçağ da UBP'de olağanüstü kurultay çağrısında bulundu: UBP 3 seçimdir kaybediyor!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından partisinin son dönemde yaşadığı seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda UBP’nin “halk karşısında üçüncü kez güvenoyu alamadığını” belirten Altuğra, “Belediye başkanlığı seçimleri, bir kişilik milletvekilliği ara seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partimiz halktan beklediği desteği göremedi” dedi.

Altuğra, partinin tabanında büyük bir kırgınlık ve moral bozukluğu olduğunu vurgulayarak, “Parti içinde yapılan uygulamalar liyakattan, adaletten ve hukuktan uzak. Bu nedenle parti içindeki huzursuzluk hâlâ egemenliğini koruyor” ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarının ciddi bir sorgulama gerektirdiğini belirten Altuğra, “Seçim iki gün önce gerçekleşti ancak hâlâ bir grup toplantısı yapılmadı. Fatura bazı milletvekillerine kesilmeye çalışılsa da bu nafiledir” dedi.

UBP tabanından yükselen seslere dikkat çeken Altuğra, açıklamasını “Yapılması gereken gayet açık ve nettir. Tabandan yükselerek gelen sesler doğrultusunda hemen şimdi olağanüstü kurultay” çağrısıyla tamamladı.

  • “Hükümetin meşruiyeti kalmamıştır”21 Ekim 2025 Salı 14:43
  • Basın Emekçileri Sendikası’nın logosu yenilendi21 Ekim 2025 Salı 14:41
  • Üstel istifa etmeyeceğini açıkladı21 Ekim 2025 Salı 14:18
  • Zeki Çeler: Bahçeli’nin sözleri Kıbrıslı Türkler tarafından kabul edilemez21 Ekim 2025 Salı 12:43
  • Harmancı'dan Bahçeli'ye..."Bu vatanı mafya düzeninden temizleyeceğiz."21 Ekim 2025 Salı 11:56
  • Çeler: "Her bir TDP'li canla başla çalıştı mücadeleye katkı sağladı”21 Ekim 2025 Salı 11:53
  • Resmiye Eroğlu Canaltay: UBP olağanüstü kurultaya gitmeli21 Ekim 2025 Salı 11:50
  • Şahali: CTP 3 ay içerisinde genel başkanını seçecek; görevi üstlenebileceğimden adım kadar eminim21 Ekim 2025 Salı 11:38
  • Hasan Göğüş yazdı... Kıbrıs’ta geldi gelmekte olan21 Ekim 2025 Salı 11:33
  • Bahçeli: "81 Düzce'den sonra 82 Kıbrıs olmalıdır"21 Ekim 2025 Salı 10:55
