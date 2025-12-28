Kahve ve çikolata 'masum' ikili olmayabilir

Kahvenin yanında çikolata yemekten hoşlanıyorsanız bir kez daha düşünün. Birbirine yakışan bu iki tat kilo kilo vermeyi güçleştirebiliyor.

Bağışıklık sistemi tarafından salgılanan ve alerjik tepkilere yol açan histamini artarabiliyorlar.

Diyetisyen Prof. Dr. Barış Öztürk kahvenin histamin içermese bile vücutta salınımını artırdığını söyledi. Çünkü histamini parçalayan sistemi yavaşlatıyor. Vücut histamini temizlemeye yetişemiyor.

Çikolatanın fermente yapısı nedeniyle histamin içeriği yüksek. Haliyle doğrudan histamin yüklüyor. Aynı zamanda histamin salınımını da tetikliyor. Öztürk, “Bu ikili birlikte tüketildiğinde histamin patlaması kaçınılmaz. Vücut alarm verir. Alarm halindeki bir vücutsa yağ yakamaz” dedi.

Bu alarm hali sinir sistemini de etkiliyor. Kan şekeri dalgalanıyor, insülin direnci derinleşiyor. Beyin hızlı rahatlama ister. Bu da duygusal yeme isteğinin ortaya çıkmasına yol açıyor.

İnsülin direnci olanlarda daha yoğun

Özellikle lipödemi olanlarda, kronik ödem yaşayanlarda, bölgesel kilo sorunu olanlarda ve insülin direnciyle mücadele edenlerde bu süreç daha da belirgin.

Histamin patlamasının bir diğer özelliği her zaman hemen fark edilmemesi. Bazen ertesi gün tartıda, bazen aynada, bazen de pantolon paçasındaki sıkılıkta kendini gösterdiğini belirten Öztürk, şöyle devam etti:

“Çözüm her şeyi yasaklamak değildir. Bu tür tetikleyicileri fark etmek ve doğru kombinasyonları öğrenmek.

Bazen kilo veremememizin nedeni fazla yemek değil, vücudun histamin yükü nedeniyle yağı bırakamaması.”

Yağı alt bedende biriktiriyor

Histamin artışı sadece ödemle sınırlı değil. Bölgesel kan dolaşımı bozuluyor, dokulara giden oksijen azalıyor. Oksijen gitmeyen bölgedeyse yağ yakımı olamıyor. Bu bölgeler zamanla yağ hapsine giriyor. Bu yüzden bazı bölgeler diyete ve spora dirençli gibi görünüyor.

Öztürk burada sorunun kalori fazlası değil, hücresel düzeyde kilitlenme olduğunu söyledi:

“Histamin patlaması aynı zamanda insülin dengesini de bozar. Histamin yükseldiğinde insülin sinyalleri sağlıklı iletilemez. Hücre glikozu doğru kullanamaz. Vücut ‘yak’ sinyali yerine ‘sakla’ sinyalini verir.

Bu süreç özellikle bacaklar, basen, diz çevresi ve alt karın bölgesinde daha belirgin yaşanır. Çünkü bu alanlar histamin ve insülin dalgalanmalarına daha hassastır.

Kişi düzenli spor yapmasına ve diyetine uymasına rağmen özellikle alt bedeninde incelme göremez. Buradaki sorun irade eksikliği değil, histamin kaynaklı yağ hapsi.”