SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

Kar-İş, akaryakıt zammına tepki gösterdi: Artık teker dönmüyor, taşımacılık sektörü çöküşte!

Topaloğlu, akaryakıt fiyatlarındaki artışın taşımacılık sektörünü sürdürülemez hale getirdiğini belirterek, 14 aydır güncellenmeyen taşıma ücretlerinin sektörün çöküşüne yol açtığını söyledi.
Kar-İş, akaryakıt zammına tepki gösterdi: Artık teker dönmüyor, taşımacılık sektörü çöküşte!

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, son akaryakıt zammının ardından taşımacılık sektörünün artık “nefes alamaz hale geldiğini” söyledi.

Topaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 95 oktan benzinin 44,12 TL’ye, Euro Diesel’in ise 44,25 TL’ye yükseldiğini hatırlatarak, “Bu fiyatlarla 14 aydır güncellenmeyen taşıma ücretleri sektöre açıkça ‘durun’ demektir” ifadelerini kullandı.

Artan döviz kuru, yedek parça, sigorta, bakım ve personel giderlerinin taşımacıları zaten zor durumda bıraktığını belirten Topaloğlu, “Her yeni akaryakıt zammı tabutun son çivisidir” dedi.

Topaloğlu, taşımacıların yalnızca kendi geçimlerini değil, halkın güvenli ulaşım hakkını da korumak için çalıştıklarını vurgulayarak, “Artık teker dönmüyor” ifadesini kullandı.

"TURİZM TAŞIMACILIĞI DA ÇÖKÜŞÜN EŞİĞİNDE"

Turizm taşımacılığının da aynı ekonomik baskılar altında ezildiğini belirten Topaloğlu, oteller ve seyahat acenteleriyle entegre çalışan turizm taşımacılarının, akaryakıt zamları nedeniyle zararına hizmet verdiğini söyledi.

“Birçok turizm taşımacısı araçlarını garaja çekme noktasına geldi” diyen Topaloğlu, bu durumun ülke imajını ve turizm sektörünü tehdit ettiğini kaydetti.

"HÜKÜMETİN BU SESSİZLİĞİ AFFEDİLEMEZ"

Topaloğlu, hükümeti çözüm üretmemekle eleştirerek, şu taleplerde bulundu:

  1. Akaryakıt fiyatlarındaki artışa paralel şekilde taşıma ücretleri derhal güncellenmeli.

  2. Sektörün ayakta kalabilmesi için yakıt desteği ve maliyet dengeleme mekanizması devreye sokulmalı.

  3. Turizm taşımacılığına özel olarak sezonluk yakıt teşviki ve KDV muafiyeti uygulanmalı.

Topaloğlu, “Aksi halde Kar-İş olarak tüm yasal haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

"ARTIK YETER"

Açıklamasının sonunda “Artık yeter” ifadesini kullanan Topaloğlu, “Bizim derdimiz siyaset değil, ekmek derdidir. Hükümet bu tabloyu görmezden gelmeye devam ederse, taşımacılık hizmeti durma noktasına gelecektir” ifadelerini kullandı.

