Kıbrıs Gazileri, Dr. Suat İrfan Günsel’in Davetlisi Olarak 29 Ekim Kutlamaları İçin Kıbrıs’a Geliyor!

Kıbrıs Barış Harekatı’na katılarak Kıbrıs Türkü’nün yanında mücadele eden Tokatlı Kıbrıs Gazileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bu yıl adada kutlayacak. Muharip Gaziler Derneği Tokat Şubesi Başkanı Bilal Özmen eşliğinde, gazilerinin ve ailelerinin bulunduğu 30 kişilik heyet, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in davetlisi olarak adaya gelecek. Pazar gecesi Kıbrıs’a ulaşacak heyet, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki Dorana Hotel’de konaklayacak.

29 Ekim Coşkusunu Kıbrıs’ta Yaşayacaklar

Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden 50 yıl geçti. Ancak Tokatlı gaziler için Kıbrıs, gençliklerinin, cesaretlerinin ve vatan sevgilerinin izlerini taşıyan özel bir yer olarak hafızalarında yaşamaya devam ediyor.

Tokatlı Kıbrıs Gazileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabahı Lefkoşa’da düzenlenecek resmi törene de katılacak. Cumhuriyetin 102. yıl dönümünü Kıbrıs topraklarında kutlayacak olan gaziler için bu ziyaret, yalnızca bir anma değil, aynı zamanda tarihin yeniden yaşandığı duygusal bir buluşma olacak.

Tarihi ve Kültürel Gezi Programı

Törenlerden önce gaziler, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde öğrencilerle bir araya gelecekleri özel etkinliklere de katılacak. Bu buluşmada, gaziler yaşadıkları anıları gençlerle paylaşarak vatan sevgisi, dayanışma ve bağımsızlık bilinci gibi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacak. Yakın Doğu Üniversitesi’nin rehberliğinde gaziler, Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel mekanlarını da ziyaret edecek.