Kıbrıslı Siyasi Partiler Çevre ve Doğal Kaynaklar konusunu görüştü.

Toplantıda ayrıca çevre felaketlerinin siyasi sınır tanımadığını ve tüm insanlığın birlikte bu felaketler ile mücadele edebilmeyi başarması gerektiği de vurgulandı.
Kıbrıslı Siyasi Partiler Çevre ve Doğal Kaynaklar konusunu görüştü.

Kıbrıs Adası üzerinde Kuzey ve Güney Kıbrısı temsil eden siyasi partiler arası diyalog toplantılarına Demokrat Parti adına katılan MYK üyesi Sn. Salih Çeliker, Kıbrıs çapındaki çevresel ve doğal kaynaklar konularındaki toplantıda Partinin bu konulardaki görüşlerini ve duruşunu ortaya koydu.

Slovakya Büyükelçiliği himayelerinde aylık olarak düzenlenen Siyasi Partiler arası Diyalog toplantısında, Salih Çeliker, Kıbrıs adası üzerinde doğal felaketlere, yangın, deprem ve sel baskınlarına karşı hazırlıklı olmanın önemli olduğunu ve iki halkın yan yana yaşarken, bu konularda birbirleri ile ciddi işbirlikleri için hazırlıklı ve eğitimli olmaları gerektiğini vurguladı.

Su gibi önemli bir konuda, Anavatan Türkiye’den gelmekte olan su için de işbirliği yapılmasının konuşulması gerektiğini ifade eden Çeliker, Kıbrıs adasında denizden doğal gaz çıkarmaktan fazla, güneş ve rüzgar enerjilerinden maksimum faydalanılması gerektiğini ve denizden fosil yakıt çıkarılmasının zaten denizlere büyük zarar vermekte olduğunu ifade etti.

Çeliker ayrıca çevre kirliliğine karşı Kuzey Kıbrıs’ın da AB standartlarına gelmesi için, AB ile direk temas gerektiğini, bu arada da bizlere düşen önemli bir görevin, elektrikli araçlar ve elektriksiz bisikletlerin teşvik edilmesi gerektiğini vurgularken, esas meselenin elektrikli araçlara şarj sağlayan sistemin de fosil yakıtlarla değil, güneş ve rüzgar enerjileri le üretilmesi gerekliliği olduğunu ortaya koydu.

Toplantıda ayrıca çevre felaketlerinin siyasi sınır tanımadığını ve tüm insanlığın birlikte bu felaketler ile mücadele edebilmeyi başarması gerektiği de vurgulandı.

