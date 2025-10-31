  • BIST 10942.47
Kıbrıs'ta 5.5 milyonluk bahis

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kıbrıs'ta 5.5 milyonluk bahis" iddiasını ihbar kabul ederek soruşturma başlattı.
Kıbrıs'ta 5.5 milyonluk bahis

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklaması sonrası dikkati çeken bir gelişme daha yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözleri üzerine harekete geçti.

Ana muhalefet liderinin "İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart vermiş hakem. Aynı gün Kuzey Kıbrıs'tan biri 5.5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış" şeklindeki sözleri ihbar kabul edilerek soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt mitinginde 'İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs’tan biri 5.5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış' şeklinde iddialarda bulunması üzerine adı geçen olayı ve kişileri araştırmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır."

SÜREÇ NE DURUMDA?
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu soruşturmada adı geçen 149 hakeme 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti.

Bu isimlerin kariyeri sona ererken üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük ve Melih Kurt ile klasman hakemi Mercan Tubay için incelemenin devam ettiği belirtilmişti.
