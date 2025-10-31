Kimliksizler Derneği’nin dilekçesine Güney Kıbrıs’tan hala yanıt yok!

Avrupa Birliği Dilekçe Komitesi, karma birliktelik çocuklarının yaşadığı hak ihlallerine ilişkin Güney Kıbrıs’nden iki kez savunma istedi, ancak Güney Kıbrıs yönetimi sessizliğini koruyor.

Kimliksizler Derneği’nin 2023 yılının Eylül ayında 675 imzalı dilekçe ile Avrupa Birliği Dilekçe Komitesi’ne yaptığı başvuru, Güney Kıbrıs’nin karma evliliklerden doğan çocuklara yönelik ayrımcı uygulamalarını gündeme taşımıştı.

22 Ocak 2024 tarihinde Komite’de yapılan canlı oturumda dernek temsilcileri, Güney Kıbrıs makamlarıyla birlikte iddialarını komite üyelerine aktardı. Oturumun ardından Komite, karma birliktelik mağdurlarının savlarının ciddi olduğu sonucuna vararak dilekçeyi gündemde tutma kararı aldı ve Güney Kıbrıs’nden konuyla ilgili resmi izahat talep etti.

6 Şubat 2024 tarihinde Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komitesi, Güney Kıbrıs İçişleri Bakanlığı’na resmi bir yazı göndererek açıklama talep etti. Ancak, aradan geçen uzun süreye rağmen herhangi bir yanıt alınmadı. Bu sessizlik üzerine Komite, 7 Temmuz 2025 tarihinde ikinci bir hatırlatma yaparak Güney Kıbrıs yönetimini yeniden cevap vermeye çağırdı.

Kimliksizler Derneği yetkilileri, Güney Kıbrıs’ın bu tutumunun yalnızca karma birliktelik mağdurlarına değil, Avrupa Birliği’nin temel hukuk ilkelerine de meydan okuma anlamı taşıdığını vurguladı. Dernek açıklamasında, “Kıbrıslı Türklerle karma evlilik yapan bireylerin ve çocuklarının dilekçelerine yanıt vermeyen Güney Kıbrıs, aynı hukuk tanımaz yaklaşımını AB kurumlarına karşı da sürdürmektedir.” ifadeleri yer aldı.

Avrupa Parlamentosu’nun, Güney Kıbrıs’ın bu konudaki suskunluğuna nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.